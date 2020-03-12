Почта Mail.ru усилила систему проверки ссылок из входящих сообщений

Почта Mail.ru научилась проверять безопасность ссылок в письмах. Теперь сервис не только фиксирует угрозу, но и понимает, насколько серьезная опасность может скрываться за ссылкой. В зависимости от степени угрозы, сервис либо предупреждает пользователя о потенциальном риске, либо блокирует переход по ссылке.

Механизмы Почты Mail.ru в автоматическом режиме проверяют ссылки, на которые кликают пользователи. Проверка проводится с помощью внутренних систем, а также по открытым базам, которые постоянно обновляются и дополняются.

Если ссылка ведет на потенциально опасный ресурс, Почта покажет предупреждение об этом во всплывающем окне. При обнаружении серьезной угрозы переход по ссылке будет заблокирован, а пользователь получит уведомление о предотвращенной опасности.



Иван Мыздриков, директор по продукту Почты Mail.ru:

«В своем аккаунте пользователь находится под защитой почтовых систем. Новая функция позволяет защитить пользователя и в тот момент, когда он покидает безопасное пространство. Более 13 миллионов ссылок ежедневно проходят проверку в почтовом сервисе».

Обновленная функция проверки ссылок действует как веб-версии, так и последние версии приложений для iOS и Android.

Отметим, что благодаря постоянному совершенствованию механизмов безопасности, Почта Mail.ru вошла в список самых безопасных приложений по версии Google Play.

Напомним, в середине февраля, Почта Mail.ru улучшила скорость поиска вложенных файлов и других документов. Изменился механизм сортировки и внешний вид выдачи. Количество случаев, когда пользователь находит нужное вложение среди первых 2-3 предложенных вариантов, выросло на 23%.

