Mail.ru Group начнет измерять видимость рекламы в мобильных приложениях

Mail.ru Group готовит запуск платформы для измерения видимости рекламы в мобильных приложениях. Новое технологическое решение позволит независимым верификаторам рекламы интегрировать в свои инструменты обезличенные данные по видимости рекламы в приложениях Mail.ru Group и рекламной сети.

Максим Зенин, директор по рекламным продуктам Mail.ru Group:

«Мобильная реклама – один из самых сложных сегментов с точки зрения измерения и аудита digital-кампаний. Существующие на рынке инструменты не учитывают особенности показа рекламы в приложениях социальных сетей. В связи с этим возникла необходимость разработки собственного технологического решения для верификации видимости in-app рекламы. Платформа станет универсальным инструментом для глобальных и локальных независимых аудиторов рекламы, и ключевые игроки уже проявили к ней интерес. Это новый шаг Mail.ru Group в развитии инструментов независимой верификации кампаний и повышении прозрачности рынка интернет-маркетинга».

Благодаря новому технологическому решению независимые верификаторы получат доступ к обезличенным данным аудитории приложений через хешированные рекламные идентификаторы. Это позволит оценивать соответствие видимости in-app объявлений международным стандартам: реклама считается видимой, если на экране отображается не менее 50% креатива в течение одной секунды для баннера и двух секунд – для видео.

Платформа даст возможность рекламодателям получить в системах внешних верификаторов статистику по проценту видимости in-app размещений. Также аудиторы смогут предоставлять отчеты по досмотру роликов на 25%, 50%, 75% и 100%, режиму воспроизведения ролика (со звуком или без) и другим показателям.

Старт интеграций с верификаторами запланирован на первую половину 2020 года.

Напомним, в начале марта Mail.ru Group анонсировала выход на Московскую биржу. Планируется, что ГДР компании начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией.