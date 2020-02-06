Mail.ru Group начнет показывать рекламу поверх изображений на сайтах

Входящий в Mail.ru Group сервис Relap тестирует новый рекламный формат in-image, предусматривающий встраивание рекламных блоков непосредственно в изображения на сайтах. Широкий запуск планируется в первом квартале 2020 года.

Анализ изображений на просматривающихся сайтах происходит с помощью компьютерного зрения. Система определяет не только параметры изображений, но и контент самой страницы. Объявление рекламодателя не появится в контексте, который может быть неблагоприятным или неуместным для бренда.

Формат in-image является собственной разработкой Relap. В компании полагают, что она поможет бороться с «баннерной слепотой», повышать вовлеченность аудитории и увеличивать возврат инвестиций в продвижение.

Эксперты рынка полагают, что реклама in-image в теории действительно может помочь в борьбе с «баннерной слепотой». К стандартным баннерам на странице уже все привыкли, а новый формат должен быть «максимально нативным». Это возможно только в случае ограниченного количества подобных форматов на странице и точного определения интересов пользователя.

Напомним, компания Mail.ru Group приобрела сервис рекомендаций статей и рекламы на медиаплощадках Relap.io летом 2019 года.

Осенью того же года компания объединила принадлежащие ей сервисы Relap.io и MyWidget. Объединенная платформа нативной рекламы начала работать под брендом Relap.io.

