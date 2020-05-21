СП Mail.ru Group и Сбербанка приобрело контрольный пакет акций в сервисе «Самокат»

Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и технологий в области дистрибуции еды приобрело контрольный пакет акций в сервисе экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат».

Доля совместного предприятия в сервисе после покупки доли финансовых инвесторов проекта и получения необходимых согласований от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, составляет 75,6%. Основатели и менеджмент сервиса сохранили за собой миноритарные пакеты и остались совладельцами компании.

«Самокат» будет интегрирован в экосистемы Mail.ru Group и Сбербанка. Команда проекта сможет воспользоваться технологическими и операционными наработками компаний, а также получит доступ к экспертизе других бизнесов совместной платформы. Так, некоторые интеграции уже реализованы — пользователи из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга могут заказать доставку продуктов и бытовых товаров через «Самокат» в приложении Delivery Club.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group:

«»Самокат» рос высокими темпами — на 30% ежемесячно — еще до введения режима самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге. Покупка полностью соответствует нашей стратегии: помочь людям закрыть все связанные с едой потребности. Сейчас «Самокат» стал сервисом первой необходимости — и команда делает все, чтобы люди могли быстро заказать и получить нужные товары, не выходя из дома. При этом мы уверены, что привычка заказывать продукты с быстрой доставкой на дом останется с нами и после снятия всех ограничений».

Напомним, Mail.Ru Group и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия в середине июля 2019 года. Стороны договорились о создании платформы O2O-сервисов в сфере онлайн-заказа еды и транспорта.

Вся обязывающая документация по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат» была подписана компаниями в начале апреля.