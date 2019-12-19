Mail.ru Group и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП

Mail.ru Group и Сбербанк завершили процесс создания совместного предприятия (СП) в сфере еды и транспорта. Они получили согласования со стороны корпоративных органов и регуляторов, включая ФАС.

Стороны получили равные доли в совместном предприятии; при этом до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы.

Стороны внесут в платформу активы (комплементарные сервисы в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды), а также денежные средства в совокупном размере до 64,6 млрд рублей при достижении целевых показателей бизнес-плана до ноября 2020 года.

По оценкам сторон, инвестиции в совместное предприятие достаточны для реализации текущих бизнес-планов платформы и ее выхода на безубыточность. При этом стороны не исключают возможности привлечения дополнительных партнеров для развития платформы в будущем.

Управлять создаваемым СП будет совет директоров, в который войдет по три представителя от Сбербанка и Mail.ru Group, а также один независимый директор. Интернет-холдинг в совете директоров будут представлять его гендиректор Борис Добродеев, первый заместитель гендиректора Владимир Габриелян и вице-президент Анна Артамонова. От Сбербанка в совет войдут первый зампред правления Лев Хасис, зампред правления Светлана Кирсанова и старший вице-президент Андрей Ванин. Кандидатура независимого директора не указывается. Председатель совета директоров будет ежегодно сменяться: сначала должность займет Борис Добродеев, затем его сменит представитель Сбербанка.

Напомним, о создании совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанк договорились в июле этого года. Позднее стало известно, что Сбербанк станет акционером Mail.ru Group после приобретения доли Газпромбанка и «Ростеха» в компании «МФ Технологии» (владеет долей в Mail.ru Group).

В ноябре компании подписали обязывающие документы о создании СП, в рамках которых банк оставил за собой право в будущем поднять вопрос о конвертации доли в этом предприятии в акции Mail.ru Group, что позволит еще нарастить его долю в интернет-холдинге.

