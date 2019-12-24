Mail.ru Group увеличила свою долю в Skillbox

Mail.ru Group увеличила свою долю в сервисе по онлайн-обучению Skillbox с 10% до 60,33%.

Гендиректор Skillbox Дмитрий Крутов сохранит за собой пост, уменьшив свою долю, вместе с сооснователями Андреем Анищенко и Игорем Короповым,с 22,8% до 10,33%. Доля Сергея Попкова составит 8,7%.

Платформа Skillbox запустилась в 2016 году. Она предлагает курсы по веб-дизайну, программированию, маркетингу и управлению — всего около 100 образовательных программ. По данным самой компании, за несколько лет ее курсы прошло более 36 тысяч человек. В 2018 году Skillbox заработала больше 350 млн рублей.

Появление такого стратегического партнера, как Mail.ru Group, позволит Skillbox укрепить позиции на стремительно растущем рынке онлайн-образования и запустить новые направления, рассчитывает Крутов. Уже в следующем году Skillbox, по его словам, планирует начать работать в сегменте дистанционного высшего образования.

Доля Skillbox в сегменте дополнительного и дополнительного профессионального образования, который является основным для компании, по итогам 2018 г. составила 17,5%, на всем рынке онлайн-образования — порядка 2%. Компания планирует существенно увеличить свое присутствие на обоих рынках. По прогнозам, в 2019 году выручка компании составит 1 млрд рублей, а к 2021 году увеличится до 5 млрд.

Напомним, Mail.ru Group стала совладельцем образовательной платформы Skillbox, получив 10% в сервисе, в феврале этого года.

Mail.ru Group не впервые инвестирует в онлайн-обучение. В 2016 году компания приобрела контрольную долю образовательной онлайн-платформы для программистов GeekBrains.

