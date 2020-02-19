Google Ads упростил обмен списками аудиторий для управляющих аккаунтов

Google Ads добавил новую настройку, которая позволит владельцам управляющих аккаунтов непрерывно обмениваться списками аудиторий с подчинёнными учётными записями.

При включении этой настройки списки ремаркетинга, создаваемые в управляющем аккаунте, будут доступны всем существующим и будущим подчинённым аккаунтам. При этом подчинённые аккаунты могут получать списки от нескольких управляющих аккаунтов.

В ближайшие месяцы Google Ads также позволит делиться списками, созданными на уровне подчинённого аккаунта, с управляющим аккаунтом.

Подробнее о новой настройке можно узнать в Справке Google Ads.