В Яндекс.Деньгах стартовал второй сезон чат-квеста «Манилэндия»

Яндекс.Деньги открыли второй сезон «Манилэндии» — Космическую одиссею. На это раз игрокам предстоит открывать другие планеты, собрать галактическую помощницу и, конечно же, заработать в игре.

В игре есть задания, за их выполнение начисляются кристаллы, а еще каждый день можно выигрывать баллы. От 50 до 3 000 баллов ежедневно — да, теперь можно выиграть еще больше, чем раньше. 1 балл = 1 рубль.

В игре два вида заданий:

Обычные. Выполнили — заработали кристаллы.

Постоянные. Их можно выполнять по несколько раз и получать кристаллы каждый раз.

Достаточно одного задания в день, чтобы каждый раз участвовать в розыгрыше баллов. Задания можно пропускать за баллы.







Чтобы участвовать в Космической одиссее, нужно нажать кнопку «Хочу в космос». Это обязательно! Даже для тех, кто участвовал в первом сезоне. Кристаллы, которые были заработаны раньше, сохранятся автоматически.

К кнопке два пути:

В мобильном приложении Яндекс.Денег, если это Android, нужно зайти в «Каталог» — «Игры Денег». В iPhone — на главном экране нажать на «Баллы» и перейти в раздел «Кэшбэк, скидки, акции» — «Получите больше баллов».

Вступить в игру на сайте Яндекс.Денег.

Следить за своими успехами в «Манилэндии» можно в специальной вкладке «Достижения».

Напомним, чат-квест от Яндекс.Денег «Манилэндия» стартовал в середине ноября 2019 года. Это первая в России игра в формате чат-квеста, встроенная в финансовое приложение.