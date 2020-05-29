В Яндекс.Деньгах началась суперигра чат-квеста «Манилэндия»

Яндекс.Деньги начали розыгрыш баллов в супер-игре чат-квеста «Манилэндия». В розыгрыше могут принять участие как игроки второго сезона «Манилэндии», у которых есть кристаллы, так и все желающие.

Чтобы суперигра началась, на странице «Манилэндии» нужно открыть вкладку «Суперигра» и нажать кнопку «Играть».

К кнопке два пути:

В мобильном приложении Яндекс.Денег, тем у кого Android, нужно открыть «Каталог» — «Игры Денег». В iPhone на главном экране нужно нажать на «Баллы» — перейти в раздел «Кэшбэк, скидки, акции» — «Получите больше баллов».

Вступить в игру на сайте Яндекс.Денег.

Супер-игра заключается во вращении планеты и получению за это вознаграждения. Каждая попытка стоит от 25 до 100 кристаллов — именно сейчас пригодится все заработанное в двух сезонах «Манилэндии».

Всего три планеты:

Седна — одна попытка ее раскрутить стоит 25 кристаллов,

Антарес — 30 кристаллов,

Фомальгаут — 100 кристаллов.

Чем дороже планета, тем выше вероятность выиграть баллы. Игра беспроигрышная — за каждое вращение вы гарантированно что-то получите, можно выиграть до 4 000 баллов или кристаллы. 1 балл = 1 рубль. Количество попыток не ограничено.

Крутить планеты можно до 30 июня. Потом суперигра прекратится, но «Манилэндия» не закончится.

Напомним, чат-квест от Яндекс.Денег «Манилэндия» стартовал в середине ноября 2019 года. Заработанные в первом сезоне кристаллы можно было потратить в новогодней суперигре и заработать баллы, вращая снежинку.

Второй сезон «Манилэндии» начался в марте этого года. В новой игре есть задания, за выполнение которых начисляются кристаллы, а еще каждый день можно выигрывать баллы — от 50 до 3 000 баллов ежедневно.