Яндекс.Деньги начали суперигру чат-квеста «Манилэндия»

В Яндекс.Деньгах началась суперигра чат-квеста «Манилэндия», где можно получить новогодние предсказания от Железной Крысы и свой кусочек от 100 миллионов баллов.

Для того, чтобы вступить в суперигру, нужно выполнить всего два условия:

быть владельцем именного или идентифицированного кошелька;

выполнить первые два задания чат-квеста «Манилэндия».

Всем пользователям суперигры предоставляется возможность выигрывать баллы ежедневно, раскручивая снежинку. Именно здесь пригодятся кристаллы, которые были заработаны при выполнении заданий «Манилэндии».

Каждая попытка раскрутить снежинку стоит 30 кристаллов — каждый раз можно выиграть от 50 до 4 000 баллов. Количество попыток не ограничено.

Также участники суперигры смогут каждый день получать предсказания от Железной Крысы.

2020 — год Железной Крысы, которая отличается мудростью и умением извлечь выгоду из любой ситуации. Переходите в календарь и кликайте на карточки с предсказаниями. Каждый день в календаре открывается по одной новой карточке, а своими предсказаниями можно поделиться в соцсетях.

Получать предсказания от Железной Крысы и крутить снежинку, чтобы выиграть баллы, можно до 13 января. Потом суперигра прекратится, но «Манилэндия» на этом не закончится. Есть смысл продолжать выполнять задания и собирать кристаллы, так как они понадобятся в новой суперигре, которая будет в новом 2020 году.

Напомним, чат-квест от Яндекс.Денег «Манилэндия» стартовал в середине ноября. Это первая в России игра в формате чат-квеста, встроенная в финансовое приложение.

