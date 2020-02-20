Google: что делать, если не получается избавиться от ручных санкций за спам

В последнем выпуске серии видео #AskGoogleWebmasters сотрудник Google Джон Мюллер рассказал, что делать в том случае, если поисковик отклоняет запрос на снятие ручных санкций за спам.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Привет, Джон, мой домен был определён как спам. Я уже всё исправил и сообщил об этом через Search Console, но мой сайт всё еще определяется как спам. Что я должен делать?».

В случае, если Google продолжает видеть сайт как спамный, Мюллер настоятельно рекомендует вынести этот вопрос на обсуждение на официальном форуме Google Webmasters Help.

«На форуме вы найдёте тех людей, которые видели множество сайтов с проблемами, приведшим к ручным санкциям, и получите информацию о том, что вы можете улучшить или исправить на своём сайте».

При создании темы на форуме желательно привести максимум информации о проблеме и о том, что уже сделано для её решения.

При этом Мюллер рекомендует вебмастерам быть максимально открытыми и честными.

«Не пытайтесь что-либо скрыть. Все делают ошибки в какой-то момент, это нормально. Если вы будете честны, людям будет намного проще вам помочь».

После внесения дальнейших изменений можно будет отправить ещё один запрос на повторную проверку сайта.