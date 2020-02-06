Карты Google получили новую иконку и обновлённый дизайн

8 февраля Картам Google исполнится 15 лет. В честь юбилея Google запустил новую иконку для сервиса, а также небольшой редизайн приложения с новыми вкладками.

Самым крупным изменением стала новая иконка. Теперь это разноцветный значок на белом фоне, который больше согласуется с брендингом других приложений Google:

Разработчики также добавили в приложение две новые вкладки, расположенные внизу экрана: «Contribute» и «Updates», а вкладку «For you» переименовали в «Saved».

Новые вкладки делают более заметными недавно добавленные функции Карт, связанные с увеличенным фокусом на пользовательском контенте и возможностью подписки на других людей. Благодаря редизайну эти нововведения теперь видны сразу и их не надо искать в боковом меню.

Google также анонсировал несколько функций, которые будут запущены в марте. Одна из них – это расширенная информация по общественному транспорту, поступающая от пользователей. Раньше Карты сообщали только о переполненных поездах и автобусах. Теперь приложение также будет предоставлять такие данные, как температура, доступен ли транспорт для пассажиров на инвалидных креслах и др.

Компания также готовит к запуску AR-функцию Live View, которая будет отображать местоположение места назначения без запуска пошаговой навигации в режиме 3D.

Новая иконка и вкладки будут доступны в приложениях Google Maps для iOS и Android начиная с сегодняшнего дня. Обновление запускается по всему миру.