Google представил новые функции для кастомизации Карт

В Google Maps Platform появилось несколько новых функций для кастомизации Google Карт. Теперь специалистам будет ещё проще адаптировать их к разным потребностям бизнеса и применять индивидуальные настройки карт к различным сайтам и приложениям.

Среди основных нововведений – облачная поддержка стилей Google Карт, что позволит создавать, настраивать и управлять стилями карт при помощи Google Cloud Console.

У этого нововведения есть три важных преимущества: улучшенный процесс кастомизации, упрощённое управление и ускоренное внедрение тестовых версий и новых функций.

Google также добавил векторные карты в JavaScript API и управление конфликтами маркеров на карте для JavaScript, iOS и Android. Маркеры больше не конфликтуют друг с другом и не конкурируют с окружающими их отметками.

Сделать кастомизированные карты ещё более информативными также поможет фильтрация бизнес-объектов и новая функция Local Context.

Теперь пользователи смогут не только увидеть ближайшие достопримечательности и рестораны, но и ознакомиться с отзывами пользователей, фотографиями и ценами, а также построить свой маршрут прямо на сайте или в приложении.

Внедрить Local Context можно с помощью нескольких строк кода всего за пару дней.

Подробнее об этих новшествах можно узнать в блоге Google.