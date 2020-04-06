На Картах Google появились ярлыки «Takeout» и «Delivery» для кафе и ресторанов

Анна Бондарь -
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Англоязычные пользователи заметили, что на Картах Google появились ярлыки «Takeout» (еда на вынос) и «Delivery» (доставка) для кафе и ресторанов.

Новые ярлыки отображаются под названием заведения:

В каких ещё странах, помимо США, запущено это обновление, пока непонятно.

Google начал тестировать новые атрибуты «Takeout» и «Delivery» для компаний в сфере питания в конце марта.

Напомним также, что на прошлой неделе Google Мой бизнес опубликовал руководство для компаний в этом сегменте, призванное помочь им пережить эпидемию COVID-19.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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