На MAPS.ME появился виртуальный тур с наблюдением за жизнью животных

На картах MAPS.ME появился новый виртуальный маршрут. Он объединяет десять онлайн-трансляций с камер наблюдения за животными по всему миру.

Не выходя из дома, пользователи MAPS.ME могут увидеть реальную жизнь панд и овец, жирафов и слонов, аистов и лебедей, скатов и акул.

Доступны трансляции из десяти точек: лагуны Калифорнийской академии наук (США), зоопарка Таронга в Сиднее (Австралия), Московского зоопарка (Россия), гнезда аистов в деревне Богуславице (Чехия), амбара семейной фермы Folly Farm (Великобритания) и других.

Маршрут уже доступен в приложении MAPS.ME (каталог путеводителей, раздел «Онлайн-путешествия»). Чтобы наблюдать за животными, нужно скачать путеводитель: ссылки на онлайн-трансляции добавлены в описание точек.

Напомним, в марте сервис запустил онлайн-путешествия, с помощью которых можно «посетить» достопримечательности мира, не выходя из дома.

Также команда MAPS.ME подготовила подробную инструкцию по добавлению объектов на карты OpenStreetMap: вклад каждого пользователя делает карты OSM максимально подробными и актуальными.