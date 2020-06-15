MAPS.ME представил маршрут по местам – рекордсменам мира

В MAPS.ME появился путеводитель по местам, которые поставили мировые рекорды в разных категориях. В подборке есть самое высокое здание, самое глубокое озеро, самый большой водопад, самый маленький остров и другие локации.

Маршрут «Рекорды мира: выдающиеся достопримечательности» состоит из 13 точек. Каждая отметка сопровождается описанием и ссылкой на ресурс, где можно узнать о локации больше.

Пользователи MAPS.ME увидят, где находятся Большой Барьерный риф, состоящий из 2900 отдельных коралловых рифов, самый большой в мире водопад Анхель высотой 979 метров (в 20 раз выше Ниагарского водопада), самое высокое здание Бурдж-Халифа (828 метров). Также в подборку вошли Байкал – самое глубокое озеро в мире (1642 м) и крупнейший природный резервуар пресной воды, пустыня Сахара – она занимает 30% площади Африки (около 8,6 млн квадратных километров) и другие места.

Новый маршрут уже доступен для скачивания в каталоге путеводителей MAPS.ME в категории «Онлайн-путешествия».

Отметим, на прошлой неделе на MAPS.ME появился виртуальный тур с наблюдением за жизнью животных. Он объединяет десять онлайн-трансляций с камер наблюдения за животными по всему миру.