MAPS.ME поддержит бизнес в период самоизоляции

Оксана Мамчуева -
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Предприниматели смогут запустить рекламную кампанию своего бизнеса на картах MAPS.ME за 1 рубль, а пользователи – бесплатно просматривать и загружать путеводители. 

Сервис поддержит малый и средний бизнес: владельцы магазинов, ресторанов, отелей и других точек смогут три месяца рекламировать их в приложениях MAPS.ME для iOS и Android всего за 1 рубль.

Запускать рекламные кампании в MAPS.ME могут владельцы отмеченных на карте заведений. Это поможет привлечь путешественников, которые сейчас планируют будущие поездки, и быстрее восстановить работу после снятия ограничений. 

Кроме того, все пользователи MAPS.ME получат бесплатный трехдневный доступ к каталогу путеводителей сервиса – можно выбрать направления для будущих путешествий и скачать понравившиеся маршруты. 

Ранее сервис запустил онлайн-путешествия, с помощью которых можно «посетить» достопримечательности мира, не выходя из дома.

Также команда MAPS.ME подготовила подробную инструкцию по добавлению объектов на карты OpenStreetMap: вклад каждого пользователя делает карты OSM максимально подробными и актуальными.

ИСТОЧНИКПресс-релиз MAPS.ME
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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