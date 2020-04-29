MAPS.ME поддержит бизнес в период самоизоляции

Предприниматели смогут запустить рекламную кампанию своего бизнеса на картах MAPS.ME за 1 рубль, а пользователи – бесплатно просматривать и загружать путеводители.

Сервис поддержит малый и средний бизнес: владельцы магазинов, ресторанов, отелей и других точек смогут три месяца рекламировать их в приложениях MAPS.ME для iOS и Android всего за 1 рубль.

Запускать рекламные кампании в MAPS.ME могут владельцы отмеченных на карте заведений. Это поможет привлечь путешественников, которые сейчас планируют будущие поездки, и быстрее восстановить работу после снятия ограничений.

Кроме того, все пользователи MAPS.ME получат бесплатный трехдневный доступ к каталогу путеводителей сервиса – можно выбрать направления для будущих путешествий и скачать понравившиеся маршруты.

Ранее сервис запустил онлайн-путешествия, с помощью которых можно «посетить» достопримечательности мира, не выходя из дома.

Также команда MAPS.ME подготовила подробную инструкцию по добавлению объектов на карты OpenStreetMap: вклад каждого пользователя делает карты OSM максимально подробными и актуальными.