В MAPS.ME появилась возможность совершить виртуальное путешествие

Во время самоизоляции пользователи MAPS.ME смогут отправиться в виртуальное путешествие по самым популярным достопримечательностям.

В разделе «Актуальное» в каталоге путеводителей приложения MAPS.ME появилась карточка «Онлайн-путешествия». В ней пользователи найдут три подборки: «Музеи», «Оперы и театры» и «Камеры для прямых трансляций». Не выходя из дома, можно увидеть экспонаты Лувра, прогуляться по Белому дому, посмотреть представление в Венской опере, посетить Ниагарский водопад, Колизей и многое другое. Всего в интерактивных гидах доступно более 25 локаций.

Чтобы отправиться в виртуальное путешествие, нужно загрузить подборку, выбрать интересующую локацию и перейти по ссылке. Все точки отображаются на карте и загружаются списками. Каждая сопровождается описанием.









Проект поможет пользователям совершать незабываемые прогулки в период карантина — и будет доступен и после его завершения.

Евгений Лисовский, руководитель проекта MAPS.ME:

«В эти непростые времена, когда многие туристы вынуждены сидеть дома, а душа рвется в поездку, на помощь приходят виртуальные путешествия. Они не заменят реальных эмоций, но помогут вдохновиться и выбрать места для отпусков на будущее, когда обстановка в мире нормализуется».

Отметим, что вчера Яндекс.Карты запустили проект поддержки локальных бизнесов. Теперь у организаций из разных сфер появилась возможность добавить в свою карточку на карте кнопки «Заказать доставку» или «Купить сертификат».