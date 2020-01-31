Apple запустил переработанную версию Карт в США

Apple объявил о запуске переработанной версии приложения Карт в США. Позже в этом году она также станет доступна в Европе.

Обновлённое приложение получило ряд новых функций:

Look Around: 360-градусные фотографии улиц, по типу Google Street View:

Подборки: персонализированные списки мест, которыми можно делиться с другими людьми:

Избранные места:

Расписание движения общественного транспорта (в режиме реального времени).

Оценочное время прибытия.

Внутренние карты для аэропортов и торговых центров:

3D-снимки для более чем 350 городов и др.

Обновление было призвано приблизить функционал Apple Maps к Google Maps – лидеру рынка.

По факту, Apple удалось значительно улучшить пользовательский опыт в Картах, но как это повлияет на аудиторию сервиса и обеспечит ли заметный прирост, сказать сложно. Эксперты отрасли скептически относятся к таким прогнозам, поскольку большинство реализованных Apple функций уже доступны в Google Maps.

В 2015 году глава Apple Тим Кук заявил, что на iPhone приложение Apple Maps используется в три раза больше, чем следующее ведущее приложение (т.е. Google Maps). Однако более поздние исследования показали, что это уже не так (Fluent, Brandify).

Чтобы действительно отличаться от Google Maps, Картам Apple нужна «прорывная функция», которая будет удобна и полезна для пользователей.

Эксперты считают, что такой функцией может стать механизм защиты конфиденциальности, встроенный в обновлённое приложение.

Так, в пресс-релизе Apple отмечается, что разработчики «встроили конфиденциальность в ядро Карт». Теперь в сервисе необязательна авторизация, а все данные, собираемые Картами, будут ассоциироваться со случайными идентификаторами, которые будут постоянно обновляться для обеспечения наилучшего опыта для пользователей и улучшения сервиса.

Точные сроки запуска обновлённых Карт в Европе компания не называет. Ожидается, что это произойдёт «в ближайшие месяцы».