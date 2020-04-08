КиноПоиск HD запускает «Марафон сценаристов»

Принадлежащий Яндексу портал КиноПоиск, при поддержке Лиги Кино, объявил старт первого этапа «Марафона сценаристов».

Это конкурс и образовательная программа, победители которой смогут присоединиться к команде сценаристов, сотрудничающих с КиноПоиском, и создавать проекты для онлайн-кинотеатра.

Авторитетные педагоги и редакторы научат участников писать так, чтобы продюсеры покупали, а зрители КиноПоиска ждали каждую новую серию сериала с нетерпением. Марафонцы будут работать в командах опытных авторов в сценарных комнатах. И получать высокую оплату за работу, о которой многие только мечтают — придумывать и писать истории.

«Марафон сценаристов» будет состоять из четырех этапов. Первый стартовал сегодня и продлится до 30 июня: участникам предлагается написать историю для нового эпизода популярных на КиноПоиск HD сериалов.

Во время второго и третьего этапов прошедшие отбор займутся созданием заявки на оригинальный сериал и подготовят презентации. Финальным этапом станет онлайн-питчинг проектов 10 сентября.

Во время марафона будут проходить Q&A-сессии и обучающие вебинары с ведущими специалистами киноиндустрии: среди них продюсер Александр Акопов, режиссеры и сценаристы Юрий Быков, Роман Волобуев.

Подробную информацию о конкурсе и правилах участия можно найти на сайте «Марафона сценаристов».

Напомним, Яндекс объявил о начале производства собственных сериалов в 2019 году. В начале марта этого года Яндекс.Студией была проведена презентация нескольких сериалов, в их числе проекты «Кликбейт» и «Анна Николаевна».