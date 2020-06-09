Mail.ru Group позволит создавать навыки для Маруси всем желающим

Скиллы (навыки) для голосового ассистента Маруся от Mail.ru Group теперь могут создавать все желающие. На единой платформе для разработчиков ВКонтакте появится возможность предложить новый скилл, который станет доступен всем пользователям голосового помощника — в приложении и в умной колонке Капсула.

Через платформу можно добавить свой скилл и придумать команду для его активации. Можно выбрать любую сферу — образование, развлечения или что-то другое. После прохождения модерации скилл станет доступен всем пользователям Маруси. Причем, разработчики могут создать «приватный скилл», то есть тот, который будет работать только для ограниченного круга людей, для этого нужно просто указать id пользователей при создании скилла.

Чтобы создать свой скилл, нужно перейти в раздел для разработчиков ВКонтакте, выбрать вкладку «Мои приложения» и нажать кнопку «Создать приложение». Затем выбрать тип приложения «Скилл Маруси» и добавить название — оно должно совпадать с командой активации скилла. После создания скилл попадет на модерацию — за ней можно следить в меню «Статус скилла». Как только скилл будет одобрен, его нужно активировать в приложении Маруси на смартфоне или с помощью колонки Капсула.

Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group:

«Голосовые ассистенты активно проникают в жизнь людей и начинают решать все больше повседневных задач. Поэтому очень важно создать инструменты для расширения их возможностей, а также помочь различным бизнесам в выстраивании коммуникации с пользователями через голосовых помощников. Мы верим, что интеграция Маруси в самую популярную в России платформу для разработчиков ВКонтакте может придать ускорение распространению голосовых помощников в нашей стране».

Напомним, тестовый запуск Маруси был осуществлен летом 2019 года.

В феврале текущего года стало известно, что к концу года голосовой помощник Маруся будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки.

Отметим, первым голосовым помощником в России стала Алиса от Яндекса, которая была запущена 10 октября 2017 года. Весной 2018 года Яндекс запустил платформу Яндекс.Диалоги для регистрации и разработки чат-ботов или сервисов для своего голосового помощника.