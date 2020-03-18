Яндекс.Маркет начнет показывать условия доставки безрецептурных лекарств

Яндекс.Маркет готовится показывать условия курьерской доставки безрецептурных лекарств, в связи с выходом указа о возможности дистанционной продажи.

Тем партнерам, кто еще не передавал условия доставки, рекомендуется сделать это как можно скорее. А тем, кто уже передал, желательно проверить их сегодня и при необходимости поправить.

Для того, чтобы передать условия доставки на Маркет, сначала нужно убедится, что в прайс-листе нет запрета на курьерскую доставку:

Затем указать условия курьерской доставки:

Яндекс.Маркет напоминает, что служба качества проверяет, может ли магазин доставить заказ на заявленных условиях. Список проблем, которые встречаются в настройках доставки и могут приводить к скрытию предложений или ошибкам качества, можно найти в Помощи.

Рецептурных лекарств, а также гомеопатии и БАДов изменения не коснутся.

Напомним, в начале марта на Яндекс.Маркете появился фильтр для поиска вопросов о товарах

