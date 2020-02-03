Эксперты Яндекс.Маркета составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия в разных категориях: от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.

Смартфоны

По мнению экспертов, за последнее десятилетие в категории «Смартфоны» было три безусловных лидера-производителя: Samsung, Apple и Xiaomi (его рост начался с 2015 года). Эксперты Яндекс.Маркета назвали главные гаджеты этих брендов и их основные преимущества:

  • Samsung Galaxy — премиальный смартфон на базе Android. Он стал одним из первых устройств с функцией беспроводной зарядки.
  • iPhone с лаконичным дизайном, дисплеем Retina и качественной фронтальной камерой, которая, по мнению специалистов, задала тренд на селфи.
  • Линейка Redmi Note у Xiaomi с высоким качеством сборки и низкой ценой по сравнению с лидерами категории.

В прошлом году в топ самых популярных смартфонов на Яндекс.Маркете попали гаджеты именно этих брендов: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr.

В целом, по данным аналитиков, при выборе подходящей модели пользователи сервиса искали гаджеты, которые поддерживают функцию двух SIM-карт (более 90% переходов пришлось на такие смартфоны) и функцию бесконтактной оплаты (более 60%).

Планшеты и ноутбуки

По мнению категорийных специалистов Маркета, на рынок планшетов больше всего повлияли устройства компании Apple — iPad. Они задали тон всей нише, и у них по-прежнему нет конкурентов. Устройство отлично адаптировано для игр, просмотра фильмов и чтения книг. Гаджет отличается качественным экраном и идеальным соотношением удобства операционной системы и долгого времени работы.

В категории «Ноутбуки» эксперты сервиса также поставили на первое место продукцию Apple — они высоко оценили легкие и тонкие MacBook Air, которые задали тренд на ультрабуки. Эти устройства отличаются компактными размерами, высочайшим качеством сборки, долгой работой и достаточной производительностью для решения большинства повседневных задач.

Это подтверждается и данными аналитиков Яндекс.Маркета: три места в пятерке самых популярных ноутбуков 2019 года заняли гаджеты бренда Apple.

Рейтинг наиболее популярных моделей прошлого года выглядит так:

  1. Apple MacBook Air 13 Mid 2017
  2. Apple MacBook Air 13 Late 2018
  3. ASUS TUF Gaming FX505
  4. Apple MacBook Pro 13 Mid 2017
  5. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3″ 2018

В основном пользователи сервиса искали ноутбуки классического типа — 68% переходов пришлось на такие предложения. Ноутбук-планшет, напротив, оказался наименее популярным — на такие модели пришлось меньше 1% переходов. При выборе ноутбука по типу процессора пользователи сервиса чаще всего предпочитали Intel Core i5 (34%), Intel Core i7 (21%), Intel Core i3 (12%).

Носимая электроника

Рынок носимой электроники специалисты Яндекс.Маркета разделили на две части: умные браслеты и умные часы. Среди первых, по мнению экспертов, безусловный лидер — Xiaomi Mi Band. За счет низкой цены, высокого качества и лаконичного дизайна они остаются главными в своей нише. Эта модель стала лидером в категории умных браслетов также и по данным аналитиков Яндекс.Маркета за 2019 год.

Многие пользователи со временем хотят перейти на более сложные гаджеты и выбирают умные часы. В этой категории специалисты выделили бренд Apple. 

Apple Watch, несмотря на высокую цену, лидируют благодаря дизайну и широкому функционалу — они частично берут на себя работу смартфона. Кроме того, они выпускаются в нескольких дизайнах и уже стали не просто гаджетом, но и предметом гардероба.

Умный дом

Эксперты Яндекс.Маркета выделили три гаджета для умного дома, которые оказали наибольшее влияние на рынок. 

Первым в мире устройством с голосовым помощником стал Amazon Echo, который отвечает на вопросы и выполняет простые действия. Именно с него многие пользователи начали строить систему умного дома. Позднее компания Xiaomi также представила свою систему MiHome, которая состоит из умных розеток, ламп, датчиков и реле. Затем на российском рынке появились отечественные устройства — Яндекс.Станция и Яндекс.Станция Мини с голосовым помощником Алиса.

Аналитики Яндекс.Маркета отмечают, что с конца ноября по конец декабря 2019 года пользовательский спрос на умные колонки на сервисе вырос почти в 4,5 раза. Самыми популярными среди пользователей стали Яндекс.Станция и Яндекс.Станция Мини.

Аудио- и видеотехника

В категории беспроводных Bluetooth-наушников на первое место специалисты Яндекс.Маркета поставили модель от Apple. Их AirPods стали одним из самых модных гаджетов десятилетия, а долгая работа без подзарядки, отсутствие проводов и простота использования оправдывают высокую цену.

В категории портативных колонок, по мнению экспертов сервиса, есть абсолютный лидер — JBL. Они одними из первых начали делать качественный звук в переносных колонках. Специалисты также отмечают стильный дизайн JBL, длительное время автономной работы и защиту от влаги.

Первое место на рынке экшн-камер категорийные специалисты сервиса отдали GoPro — у моделей бренда высокое качество видео и стабилизации, большой запас аккумулятора и широкий угол обзора. Камера влаго- и пылезащищенная, а закрепить ее можно практически везде: на теле, одежде или спортивном инвентаре.

Еще один гаджет для активного образ жизни — дроны. Лидер в категории, по мнению экспертов Яндекс.Маркета, — Phantom DJI. Эти квадрокоптеры оснащены мощными камерами, а цена на них остаётся невысокой при широком функционале. Для обычного потребителя DJI стали входным устройством в мир дронов — они адаптированы под простых пользователей.

Игровые приставки

Развитие игровых приставок началось с Nintendo, однако безусловный лидер среди них, по мнению экспертов Яндекс.Маркета, — это Sony PlayStation, которая стала классикой на рынке игровых приставок. От конкурентов ее отличают повышенная производительность и огромное количество качественных эксклюзивных игр.

В прошлом десятилетии наряду с Sony PlayStation лидером рынка была линейка приставок Xbox от Microsoft. Компании выпускали схожие конкурентные продукты, пока в 2013-м Sony не выпустила модель PS4, которая значительно опередила по популярности своего конкурента Xbox One за счет большого количества эксклюзивных игр. 

В 2017 году Nintendo выпустили свою гибридную игровую приставку: Nintendo Switch можно использовать как дома в док-станции, так и в переносном режиме. По мнению экспертов, гаджет от Nintendo задаст тренд на гибридные консоли в будущем десятилетии.

В 2019 году Sony стал самым популярным производителем игровых приставок на Яндекс.Маркете. Более 68% переходов пришлось на модели этого бренда. Первые три места в рейтинге самых популярных моделей приставок прошлого года заняли Sony PlayStation 4 в различных модификациях. На четвертом месте расположилась Nintendo Switch.

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Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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