В приложении Яндекс.Маркета появилась пользовательская лента

В приложении сервиса Яндекс.Маркет появился новый формат взаимодействия между пользователями — контентная лента. Она показывает полезную для выбора товара информацию, в том числе ответы магазинов и производителей на вопросы.

Пользовательская лента отображается на главной странице, в ней доступны фильтрация по интересам, отзывы и вопросы о товарах, фото- и видеоматериалы. Магазины и производители тоже могут появляться в этой ленте, когда будут отвечать на вопросы о товарах. В будущем пользователь сможет перейти в магазин из ленты в приложении и посмотреть его ассортимент.

В приложении на Android лента появилась несколько недель назад, и сейчас ее просматривают уже более 30% пользователей, а 25% из них — активно с ней взаимодействуют: переходят в отзывы, смотрят видео до конца, читают комментарии и лайкают. Среднее время, которое пользователи Android проводят в контентной ленте, составляет 29 секунд. Сейчас лента появилась и на главной странице в приложении на iOs.

Александр Шалаев, руководитель группы развития пользовательского продукта Яндекс.Маркета:

«У нас большие планы на развитие ленты и других инструментов для создания пользовательского контента. Скоро там появятся дискуссии, где пользователи смогут обсуждать выбор товаров, и микроклубы, где можно будет общаться на какую-то тему, например, товаров для детей. Магазины и производители, в свою очередь, получают инструменты для взаимодействия со своей аудиторией и роста лояльности. Мы хотим создать такое сообщество, где покупатели могли бы открыто и с удовольствием общаться друг с другом, делиться эмоциями и мнением о товарах, помогать с выбором».

За 2019 год пользователи Яндекс.Маркета оставили почти 1,5 миллиона отзывов (более 400 тысяч на товары и более миллиона на магазины).

Напомним, в середине февраля Яндекс.Маркет Аналитика стала доступна некоторым парнерам Маркета. Сервис предоставляет данные о рынке интернет-торговли: объеме продаж и доле брендов почти в 800 категориях, о популярных товарах, ценах и о многом другом.

В середине апреля Яндекс.Маркет снизил порог доступа в личный кабинет Аналитики и начала показывать отчеты большему числу партнеров.

