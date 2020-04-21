В личном кабинете Яндекс.Маркета обновился отчет по индексации

В личном кабинете Маркета обновился отчет по индексации. Он показывает результаты обработки прайс-листа и помогает выявлять проблемы с отображением ассортимента на площадке.

Теперь на главной странице отчета для каждого прайс-листа видно самое важное: попал ли ассортимент на Маркет, сколько именно предложений было опубликовано, а сколько — нет. Кроме того, легко посмотреть историю публикаций каждого конкретного прайс-листа.

Сообщения о проблемах в предложениях также отображаются по-новому. Ошибки отделены от недочетов (первые полностью блокируют показ предложения, вторые — только часть информации в нем). Одинаковые ошибки и недочеты группируются под одним заголовком, чтобы можно было быстрее понять суть проблемы.

Также добавилась информация об ошибках, которые раньше в отчёт не попадали, но на показах предложений сказывались.

Несколько недель команда Яндекс.Маркета будет собирать обратную связь об обновленном отчете. О том, чего не хватает или стоит улучшить, можно написать в личном кабинете, кликнув на текст «Об обновлении» на странице отчета. Там же можно вернуться к старой версии страницы. После сбора обратной связи и доработок нового отчета, старая версия станет недоступной.

Напомним, на прошлой неделе Яндекс.Маркет Аналитика снизила порог доступа в личный кабинет и начала показывать отчеты большему числу партнеров.