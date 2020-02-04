Партнерам Маркета стала доступна доставка Почтой России по корпоративным тарифам

Пока возможность доступна только магазинам из Москвы

Яндекс.Маркет и Почта России запустили пилотный проект. Договор с Почтой России, который можно оформить с помощью личного кабинета Маркета, позволит партнерам доставлять заказы во все регионы страны по корпоративным тарифам. Так, отправить посылку весом до 5 килограммов из Москвы в Краснодар или в Архангельск можно всего за 126 рублей.

Для оформления договора никакие документы не требуются — достаточно заполнить и отправить заявку на подключение. Пока возможность доступна только магазинам из Москвы.

Заявки на подключение через Маркет рассматривают за несколько часов. После одобрения партнерам открывается доступ в личный кабинет корпоративного клиента Почты. Остается только пополнить счет и дождаться, пока Почта получит деньги. Как только это произойдет, можно будет регистрировать первое отправление.

Подключившись к Почте России через Маркет, можно также получить новых покупателей. Предложения начнут показываться в 15 городах России, в числе которых Уфа, Киров, Смоленск, Вологда и Тверь.

Отметим, что предложения с условиями доставки всегда показываются выше предложений без условий в нескольких местах. Например, во вкладке «Цены» на карточках при сортировке по популярности.

Подробней узнать, как подключиться к Почте России, можно в Помощи.

Напомним, на прошлой неделе Яндекс.Маркет начал показывать автоматически рассчитанные условия доставки в предложениях магазинов из Москвы, которые доставляют заказы службой ПЭК — но не по всей России, а в отдельные регионы.

Отметим также, что оборот Яндекс.Маркета в 2019 году достиг 200 млрд рублей.