На Яндекс.Маркете появился фильтр для поиска вопросов о товарах

В личном кабинете Яндекс.Маркета партнеры теперь могут видеть, что пользователи площадки спрашивают о товарах из прайс-листа магазина.

Если раньше в кабинете был доступен только список вопросов обо всех товарах в определенных категориях, то теперь легко увидеть только то, что касается ассортимента магазина. Как и прежде, на любой вопрос можно ответить — и сообщение магазина появится на Маркете.

Чтобы посмотреть вопросы о своих товарах, можно воспользоваться фильтром «Подборка о моих товарах» на странице «Вопросы о товарах». Там отражаются до 100 вопросов, которые касаются ассортимента магазина. Подборка обновляется раз в день — если сегодня ответить на все вопросы из нее, уже завтра Маркет покажет новые. Из подборки исключаются вопросы, которые были заданы полгода назад или раньше, а также те, на которые уже было отвечено.

Напомним, возможность отвечать на вопросы пользователей Маркета появилась в личном кабинете летом 2019 года. Сейчас на сервисе ежедневно появляется около 800 новых вопросов — об особенностях моделей, характеристиках, комплектации и многом другом. Ответы помогают магазинам повышать узнаваемость бренда и подкреплять репутацию эксперта. Также они могут выступать дополнительным источником трафика.