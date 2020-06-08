Яндекс.Маркет изменил систему расчета рейтинга магазинов

Яндекс.Маркет меняет систему расчета рейтинга магазинов.

Сейчас рейтинг рассчитывается только на основе рекомендованных оценок, то есть оценок тех пользователей, которые, по расчетам специального алгоритма, с высокой вероятностью совершили покупку в этом магазине. Если у магазина было меньше 5 рекомендованных оценок, он получал рейтинг 3 звезды. После изменений Маркет перестанет отбирать только рекомендованные оценки — рейтинг будет рассчитываться как среднее арифметическое всех оценок, прошедших проверку на спам и накрутки.

Решение об отказе от отбора только рекомендованных оценок было принято для того, чтобы дать магазинам больше возможностей для управления рейтингом и для увеличения базы для его расчета. Теперь рейтинг магазина будет рассчитываться как среднее арифметическое всех оценок на Маркете за последние 90 дней.

При этом сохранится проверка на накрутки и спам — это нужно, чтобы на рейтинге не отражались случайные оценки, а также оценки, которые ставят для искусственного завышения собственных показателей или занижения показателей конкурентов. Если у магазина меньше 5 оценок, вместо рейтинга появится табличка «Мало оценок».

Изменения вступят в силу с 22 июня.

Также сегодня Яндекс.Маркет начал отмечать специальными бейджами экологичные товары и товары, которые помогают вести экологически ответственный образ жизни. В поиске Маркета появились соответствующие механизмы фильтрации результатов.