Яндекс.Маркет назвал самые популярные смартфоны на начало 2020 года

Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и выяснили, какие модели возглавили рейтинг самых популярных устройств в начале 2020 года. В исследовании использовались данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января по 27 февраля 2020 года.

В 2019-м и в начале 2020-го рынок электроники пополнился новинками. Эти модели стали самыми популярными среди пользователей Маркета в январе и феврале:

Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB. Samsung Galaxy A50 64GB. Apple iPhone 11 64GB. Apple iPhone 11 128GB.

По данным экспертов Яндекс.Маркета, бренд Xiaomi второй год остается среди лидеров. За последние два месяца более 30% переходов пользователей пришлось на предложения смартфонов именно этого производителя.

Смартфоны линейки Apple iPhone 11 были анонсированы менее полугода назад, но уже в начале 2020-го не вошли в тройку лидеров. В целом в начале этого года спрос на смартфоны от Apple вырос, и каждый пятый переход приходился именно на этого производителя.

Согласно исследованию Яндекс.Маркета, Samsung, Apple и Xiaomi (его рост начался с 2015 года) — это три безусловных лидера-производителя смартфонов за последние 10 лет.