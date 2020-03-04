Яндекс.Маркет назвал самые популярные смартфоны на начало 2020 года

Оксана Мамчуева -
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Эксперты Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и выяснили, какие модели возглавили рейтинг самых популярных устройств в начале 2020 года. В исследовании использовались данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января по 27 февраля 2020 года.

В 2019-м и в начале 2020-го рынок электроники пополнился новинками. Эти модели стали самыми популярными среди пользователей Маркета в январе и феврале:

  1. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB.
  2. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB.
  3. Samsung Galaxy A50 64GB.
  4. Apple iPhone 11 64GB.
  5. Apple iPhone 11 128GB.

По данным экспертов Яндекс.Маркета, бренд Xiaomi второй год остается среди лидеров. За последние два месяца более 30% переходов пользователей пришлось на предложения смартфонов именно этого производителя.

Смартфоны линейки Apple iPhone 11 были анонсированы менее полугода назад, но уже в начале 2020-го не вошли в тройку лидеров. В целом в начале этого года спрос на смартфоны от Apple вырос, и каждый пятый переход приходился именно на этого производителя.

Согласно исследованию Яндекс.Маркета, Samsung, Apple и Xiaomi (его рост начался с 2015 года) — это три безусловных лидера-производителя смартфонов за последние 10 лет.

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