Яндекс.Маркет запустил новую статистику продвижения товаров в личном кабинете

Оксана Мамчуева -
40

В личном кабинете Маркета для производителей появилась новая статистика продвижения товаров. Теперь производителям будет проще оценивать эффективность вложений и отслеживать результаты продвижения по разным показателям. 

Можно настроить подробный отчет с нужной детализацией в виде графика и таблицы — или создать его в формате XLS.

Для этого на странице «Статистика» необходимо открыть  «Продвижение товаров» и задать в фильтрах значения, по которым хотелось бы посмотреть результаты. 

Можно настроить отображение графиков по отдельным товарам, группам или категориям — за определенный период, с учетом версии Маркета и того, продвигались эти товары с помощью ставок или нет.

Затем в блоке «Клики по карточкам товаров» нужно:

  • указать, какие клики показывать — платные, бесплатные или все,
  • выбрать показатели — «Показы карточек товаров», «Расход», «Средняя ставка» и «Средняя цена клика»,
  • настроить детализацию.

Под построенным графиком, в таблице «Подробный отчет по каждому товару», отобразится детальная статистика — только по тем товарам, у которых в указанный период были показы на Маркете.

Разработчики Маркета сообщают, что в дальнейшем в разделе появится возможность детализировать отчет в XLS по категориям и товарам.

Напомним, ранее стало известно, что Яндекс.Маркет предоставит бонусы магазинам, которым сейчас особенно нужна поддержка. Также будут изменены правила получения отсрочки платежа и некоторые процедуры проверки магазинов.

ИСТОЧНИКЯндекс.Маркет
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о