Яндекс.Маркет запустил новую статистику продвижения товаров в личном кабинете

В личном кабинете Маркета для производителей появилась новая статистика продвижения товаров. Теперь производителям будет проще оценивать эффективность вложений и отслеживать результаты продвижения по разным показателям.

Можно настроить подробный отчет с нужной детализацией в виде графика и таблицы — или создать его в формате XLS.

Для этого на странице «Статистика» необходимо открыть «Продвижение товаров» и задать в фильтрах значения, по которым хотелось бы посмотреть результаты.

Можно настроить отображение графиков по отдельным товарам, группам или категориям — за определенный период, с учетом версии Маркета и того, продвигались эти товары с помощью ставок или нет.

Затем в блоке «Клики по карточкам товаров» нужно:

указать, какие клики показывать — платные, бесплатные или все,

выбрать показатели — «Показы карточек товаров», «Расход», «Средняя ставка» и «Средняя цена клика»,

настроить детализацию.

Под построенным графиком, в таблице «Подробный отчет по каждому товару», отобразится детальная статистика — только по тем товарам, у которых в указанный период были показы на Маркете.

Разработчики Маркета сообщают, что в дальнейшем в разделе появится возможность детализировать отчет в XLS по категориям и товарам.

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