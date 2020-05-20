Я.Маркет позволил магазинам уточнять условия доставки, рассчитанные автоматически

Оксана Мамчуева -
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На Яндекс.Маркете появилась возможность уточнять условия доставки, рассчитанные автоматически. Новая настройка появилась в личных кабинетах магазинов, у которых включен автоматический расчет.

Уточнение расчета пригодится, если условия магазина на Маркете отличаются от тех, которые он предлагает на сайте и при оформлении заказов. Так бывает, когда магазин работает со службой доставки не по стандартным тарифам, которые использует Маркет, а по другим. Теперь магазины, которые раньше не подключали автоматический расчет из-за разницы в тарифах, могут его активировать и сделать условия на Маркете более точными.

Уточнить условия доставки можно для каждой службы, если они отличаются от реальных. Затем нужно активировать  настройку «Уточнить сроки и стоимость» в личном кабинете и указать, как нужно изменить условия. Можно увеличить, уменьшить, зафиксировать стоимость или сделать доставку бесплатной, а срок можно зафиксировать или добавить к нему несколько дней.

Напомним, автоматический расчет условий доставки для отдельных регионов России появился на Яндекс.Маркете в конце января. 

Автоматический расчет помогает магазинам занимать более заметные позиции на Маркете. Все предложения с условиями доставки показываются выше предложений без условий на нескольких местах — например, при сортировке по популярности в результатах поиска и во вкладке «Цены» на карточках товаров.

ИСТОЧНИКЯндекс.Маркет
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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