Я.Маркет позволил магазинам уточнять условия доставки, рассчитанные автоматически

На Яндекс.Маркете появилась возможность уточнять условия доставки, рассчитанные автоматически. Новая настройка появилась в личных кабинетах магазинов, у которых включен автоматический расчет.

Уточнение расчета пригодится, если условия магазина на Маркете отличаются от тех, которые он предлагает на сайте и при оформлении заказов. Так бывает, когда магазин работает со службой доставки не по стандартным тарифам, которые использует Маркет, а по другим. Теперь магазины, которые раньше не подключали автоматический расчет из-за разницы в тарифах, могут его активировать и сделать условия на Маркете более точными.

Уточнить условия доставки можно для каждой службы, если они отличаются от реальных. Затем нужно активировать настройку «Уточнить сроки и стоимость» в личном кабинете и указать, как нужно изменить условия. Можно увеличить, уменьшить, зафиксировать стоимость или сделать доставку бесплатной, а срок можно зафиксировать или добавить к нему несколько дней.

Напомним, автоматический расчет условий доставки для отдельных регионов России появился на Яндекс.Маркете в конце января.

Автоматический расчет помогает магазинам занимать более заметные позиции на Маркете. Все предложения с условиями доставки показываются выше предложений без условий на нескольких местах — например, при сортировке по популярности в результатах поиска и во вкладке «Цены» на карточках товаров.