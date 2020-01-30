На Маркете появился автоматический расчет условий доставки для отдельных регионов России

Яндекс.Маркет начал показывать автоматически рассчитанные условия доставки в предложениях магазинов из Москвы, которые доставляют заказы службой ПЭК — но не по всей России, а в отдельные регионы.

До сегодняшнего дня такой расчет действовал, если магазин в качестве дополнительного региона указал всю Россию. Другие условия для автоматического расчета сроков и стоимости доставки остались прежними.

Автоматический расчет условий доставки действует в предложениях товаров, по которым у маркетплейса есть знания о весе и габаритах. Сейчас это 2018 категорий. Более точные сроки и стоимость доставки отдельных товаров могут быть рассчитаны, с использованием данных о весе и габаритах из прайс-листов.

Магазины могут передавать Маркету эти данные, чтобы увеличить число предложений с условиями доставки. Сделать это можно в прайс-листе формата YML и CSV с помощью элементов <weight> (для веса) и <dimensions> (для габаритов). Также передачу этой информации поддерживают модули для «1С-Битрикс» и InSales.

Напомним, в середине декабря Яндекс.Маркет перезапустил службу Яндекс.Доставка. Магазины со складами в Москве и Подмосковье могут подать заявку на регистрацию в личном кабинете обновленного сервиса.

Отметим также, что оборот Яндекс.Маркета в 2019 году достиг 200 млрд рублей.

