Яндекс.Маркет заморозил приложение «Суперчек»

Яндекс.Маркет решил заморозить приложение для сравнения цен в магазинах и оплаты товаров в обход кассы «Суперчек», которое тестировал с 2019 года.

Татьяна Умряева, директор сервиса Яндекс.Маркет:

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация показала не только необходимые шаги в трансформации ритейла, но и повышенный спрос на технологию самообслуживания. Однако в условиях экономической турбулентности было принято решение приостановить работу «Суперчека», чтобы сфокусировать все усилия на поддержке основных бизнесов группы компаний».

В Яндекс.Маркете отметили, что сохраняют контакты с партнерами и с другими технологичными компаниями, которые позволят в будущем перезапустить приложение.

Напомним, Маркет запустил приложение «Суперчек» летом 2019 года. Оно показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки.

В январе 2020 года в сервисе появилась возможность сканировать товары камерой смартфона и оплачивать их в приложении или на кассе самообслуживания.

По собственным данным, аудитория сервиса с момента запуска составляла 700 тысяч пользователей.

