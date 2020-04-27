Google: как адаптировать маркетинговую стратегию к новым условиям

Google выпустил новое руководство, которое призвано помочь компаниям адаптировать свои маркетинговые стратегии к новым условиям, наблюдаемым в период пандемии COVID-19.
В документе Google приводит данные о том, какие тренды наблюдаются в поиске и как изменилось поведение потребителей; рассказывает, как оценить влияние пандемии на компанию; и предлагает конкретные практические решения для разных ситуаций.
Так, с начала эпидемии COVID-19 в поисковом поведении наблюдалось три основных этапа:
- Шок. По мере развёртывания карантинных мер – быстрый рост и падение запросов, связанных с учёбой и школами.
- Скачкообразное изменение. Быстрый рост запросов, связанных с домашними тренировками, сменился стабилизацией интереса.
- Ускорение. Увеличение темпов роста запросов, связанных с услугами доставки.
Как изменилось поведение потребителей
Основные тренды:
- Использование нескольких устройств для выхода онлайн достигло беспрецедентных уровней.
- Поиск критически важной информации и контента для удовлетворения основных потребностей.
- Установление новых связей и поддержание существующих отношений в виртуальном режиме.
- Ежедневные рутины становятся internet-first активностями.
- Забота о себе и поддержка других.
Для определения актуальных трендов Google советует использовать 4 инструмента:
- Google Тренды – инструмент предоставляет доступ к реал-тайм данным по поисковым запросам пользователей;
- Shopping Insights – позволяет видеть, что покупатели ищут в Google, сравнивать конкурентные товары и определять локальный спрос;
- Google Alerts – чтобы быть в курсе последних новостей;
- Find My Audience – помогает понимать, кто является самой ценной аудиторией компании на YouTube.
Как оценить влияние пандемии на бизнес и что делать
В этом разделе Google выделяет 4 группы возможных ситуаций и предлагает рекомендации по каждой из них:
Чтобы ознакомиться со всеми рекомендациями , нужно скачать PDF-документ по ссылке.
Прокомментировать