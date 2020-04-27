Google: как адаптировать маркетинговую стратегию к новым условиям

Google выпустил новое руководство, которое призвано помочь компаниям адаптировать свои маркетинговые стратегии к новым условиям, наблюдаемым в период пандемии COVID-19.

В документе Google приводит данные о том, какие тренды наблюдаются в поиске и как изменилось поведение потребителей; рассказывает, как оценить влияние пандемии на компанию; и предлагает конкретные практические решения для разных ситуаций.

Так, с начала эпидемии COVID-19 в поисковом поведении наблюдалось три основных этапа:

Шок . По мере развёртывания карантинных мер – быстрый рост и падение запросов, связанных с учёбой и школами.

. По мере развёртывания карантинных мер – быстрый рост и падение запросов, связанных с учёбой и школами. Скачкообразное изменение . Быстрый рост запросов, связанных с домашними тренировками, сменился стабилизацией интереса.

. Быстрый рост запросов, связанных с домашними тренировками, сменился стабилизацией интереса. Ускорение. Увеличение темпов роста запросов, связанных с услугами доставки.

Как изменилось поведение потребителей

Основные тренды:

Использование нескольких устройств для выхода онлайн достигло беспрецедентных уровней.

Поиск критически важной информации и контента для удовлетворения основных потребностей.

Установление новых связей и поддержание существующих отношений в виртуальном режиме.

Ежедневные рутины становятся internet-first активностями.

Забота о себе и поддержка других.

Для определения актуальных трендов Google советует использовать 4 инструмента:

Google Тренды – инструмент предоставляет доступ к реал-тайм данным по поисковым запросам пользователей;

Shopping Insights – позволяет видеть, что покупатели ищут в Google, сравнивать конкурентные товары и определять локальный спрос;

Google Alerts – чтобы быть в курсе последних новостей;

Find My Audience – помогает понимать, кто является самой ценной аудиторией компании на YouTube.

Как оценить влияние пандемии на бизнес и что делать

В этом разделе Google выделяет 4 группы возможных ситуаций и предлагает рекомендации по каждой из них:

Чтобы ознакомиться со всеми рекомендациями , нужно скачать PDF-документ по ссылке.