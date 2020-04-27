Google: как адаптировать маркетинговую стратегию к новым условиям

Анна Бондарь -
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Google выпустил новое руководство, которое призвано помочь компаниям адаптировать свои маркетинговые стратегии к новым условиям, наблюдаемым в период пандемии COVID-19.

В документе Google приводит данные о том, какие тренды наблюдаются в поиске и как изменилось поведение потребителей; рассказывает, как оценить влияние пандемии на компанию; и предлагает конкретные практические решения для разных ситуаций.

Так, с начала эпидемии COVID-19 в поисковом поведении наблюдалось три основных этапа:

  • Шок. По мере развёртывания карантинных мер – быстрый рост и падение запросов, связанных с учёбой и школами.
  • Скачкообразное изменение. Быстрый рост запросов, связанных с домашними тренировками, сменился стабилизацией интереса.
  • Ускорение. Увеличение темпов роста запросов, связанных с услугами доставки.

Как изменилось поведение потребителей

Основные тренды:

  • Использование нескольких устройств для выхода онлайн достигло беспрецедентных уровней.
  • Поиск критически важной информации и контента для удовлетворения основных потребностей.
  • Установление новых связей и поддержание существующих отношений в виртуальном режиме.
  • Ежедневные рутины становятся internet-first активностями.
  • Забота о себе и поддержка других.

Для определения актуальных трендов Google советует использовать 4 инструмента:

  • Google Тренды – инструмент предоставляет доступ к реал-тайм данным по поисковым запросам пользователей;
  • Shopping Insights – позволяет видеть, что покупатели ищут в Google, сравнивать конкурентные товары и определять локальный спрос;
  • Google Alerts – чтобы быть в курсе последних новостей;
  • Find My Audience – помогает понимать, кто является самой ценной аудиторией компании на YouTube.

Как оценить влияние пандемии на бизнес и что делать

В этом разделе Google выделяет 4 группы возможных ситуаций и предлагает рекомендации по каждой из них:

Чтобы ознакомиться со всеми рекомендациями , нужно скачать PDF-документ по ссылке.

ИСТОЧНИКSearch Engine Journal
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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