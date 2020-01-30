В России откроется маркетплейс персональных данных

Российский Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильский Нuman Digital Capital вложат до 250 млн рублей в платформу «Датамания» компании IDX. Предполагается, что на ней россияне смогут за вознаграждение давать бизнесу доступ к своим персональным данным.

«Датамания» подписала несколько контактов с крупными операторами персональных данных, что подтверждает интерес бизнеса в таком предложении. ФРИИ уже предложил внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных. В фонде оценили, что каждый гражданин сможет зарабатывать на своих данных до 60 тыс. руб. в год.

Светлана Белова, гендиректор IDX:

«Легитимность всех этапов работы проекта подтверждена регуляторами, уже прошло тестирование прототипа на 110 тыс. пользователей».

По ее словам, в течение года «Датамания» рассчитывает набрать 1 млн пользователей. Маркетплейс данных станет доступен для пользователей iOS и Android весной.

Предполагается, что пользователи будут заполнять профиль на сайте или в приложении «Датамании», дополнив его ссылками на аккаунты в соцсетях и других сервисах. А маркетплейс будет предоставлять компаниям описания типов данных, которые есть у пользователей, и в случае заинтересованности направлять запрос об их приобретении за вознаграждение.

Вознаграждение может быть как денежным — по схеме кэшбэка, так и в виде бонусов или скидок. Сейчас компании готовы платить от 20 до 200 рублей за разные категории данных, «Датамания» будет получать комиссию примерно в 15% от оборота.

Отметим, что к 2022 году в России появится национальная система управления данными (НСУД), которая соберет все имеющиеся у государства данные о гражданах, товарах, объектах и компаниях. Запуском проекта займется Аналитический центр при правительстве (АЦ) в рамках проекта «Цифровая экономика».

