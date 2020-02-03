Google: внедрение разметки не будет становиться проще

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что процесс внедрения разметки для получения расширенных результатов вряд ли станет проще. Наоборот, в ближайшие несколько лет делать это будет всё сложнее и сложнее.

«Я думаю, что в будущем — по крайней мере, в ближайшем будущем — у нас будет больше типов разметки структурированных данных, и это, вероятно, будет усложнять её внедрение», — сказал Мюллер.

В связи с появлением новых типов разметки, вебмастерам нужно будет придерживаться ещё большего числа требований, что в итоге будет усложнять процесс внедрения структурированных данных.

Возможно, в долгосрочной перспективе, по мере развития машинного интеллекта, эти процессы будут полностью автоматизированы, но в ближайшие пару лет ожидать этого не стоит.

Мюллер считает, что в настоящее время вебмастерам стоит изучать JSON-LD, чтобы внедрять разметку самостоятельно. Кроме того, эту задачу упрощают CMS, а также созданные для них плагины и расширения. Например, такие плагины есть для WordPress.

«Но чисто с точки зрения разметки, я не вижу, чтобы это становилось проще, к сожалению», — заключил Мюллер.

Напомним, что в апреле Google прекратит поддержку разметки Data-vocabulary.org.