Из-за коронавируса конференция МарТех.Недвижимость прошла в формате онлайн-трансляции

13 марта CoMagic и Яндекс.Недвижимость провели совместную отраслевую конференцию про маркетинговые технологии в недвижимости «МарТех.Недвижимость». За день до начала, по-причине сложившейся ситуации с коронавирусом, организаторы приняли решение о проведении только онлайн-трансляции мероприятия.

Однако, смена формата не сказалась на качестве конференции. Все заявленные спикеры выступили, а сама трансляция за день собрала более тысячи девятисот просмотров. Общение между гостями и спикерами происходило через чаты в Youtube и Telegram.

Спикеры от компаний CoMagic, Яндекс.Недвижимость, Smartis, Sminex, ГК Инград, Media 108, Аквариум Медиа и Adventum в докладах представили много интересных кейсов применения маркетинговых технологий в бизнесе.

Мероприятие с докладом про тонкости и лайфхаки при работе с коллтрекингом открыл CEO CoMagic Дмитрий Кудинов. На примере реальных кейсов спикер рассказал о возможностях коллтрекинга, которыми пользуются не все компании из недвижимости. А именно об автоматизации обработки лидов, настройке распределения звонков по отделам и сотрудникам, контроле работы менеджеров колл-центра, сведению аналитики по всем обращениям в одном окне и возможности тонкой настройки точности сбора данных.

Спикер Яндекс.Недвижимость Павел Веселов рассказал о скрытых возможностях классифайда, и о том как эффективно размещаться в сервисе. А свежую аналитику поведения пользователей в сети при покупке недвижимости представил менеджер по развитию ключевых клиентов Яндекс Валентин Кузнецов.

Далее на импровизированную сцену онлайн-трансляции вышел креативный директор ГК Инград Роман Антоновский. Спикер представил содержательный доклад о влиянии креативной концепции продвижения недвижимости на конверсию. В частности, такой подход за год позволил увеличить количество брендовых запросов ГК Инград на 23%.

CEO Smartis Игорь Балашов представил подборку пяти ошибок застройщиков при внедрении сквозной аналитики. Так, например, одна из главных проблем по мнению эксперта заключается в том, что порядка 40% застройщиков внедрили CRM-систему, но не используют все её возможности.

В числе других спикеров выступили коммерческий директор Sminex Роман Семчишин, замгендиректора Media 108 Руслан Тумалиев, директор по маркетингу Adventum Елена Останина, а также генеральный директор Аквариум Игорь Васильев и руководитель издательства комплекса NA100PRO Илья Горохов.

Стоит отметить, что в подобном формате мероприятие проводилось впервые и решение о смене было принято меньше чем за сутки в связи с внутренним распоряжением руководства Яндекса.

Видеозаписи выступлений спикеров доступны по ссылке.

