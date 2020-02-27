МарТех.Недвижимость: ежегодная отраслевая конференция о маркетинге и рекламе

Оксана Мамчуева -
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13 марта в московском офисе Яндекса, при содействии сервисов CoMagic и Яндекс.Недвижимость, пройдет ежегодная отраслевая конференция о маркетинге и рекламе MapТех.Недвижимость.

Эффективный маркетинг определяет лидера рынка, особенно в сфере недвижимости, где предложение превышает спрос, а стоимость лида постоянно растет. Из множества каналов привлечения целевой аудитории важно выделять наиболее результативные. В борьбе за каждого клиента строительные компании рискуют потратить рекламные бюджеты на воздух. Как этого избежать? Участники конференции МарТех.Недвижимость узнают не только свежие тренды и инсайды, но и получат рецепт успеха для развития своей компании от ведущих экспертов интернет-маркетинга.

Кто будет?

Более 200 руководителей и специалистов отделов маркетинга и рекламы сферы недвижимости, первые лица и аналитики ведущих российских строительных компаний и застройщиков.

Что можно узнать нового на конференции?

  • Как изменился рынок маркетинговых технологий за последний год?
  • Какой функционал маркетинговых сервисов оказался самым востребованным у маркетологов в недвижимости?
  • Как увеличить конверсию интернет-каналов?
  • Исследования рынка недвижимости и виды маркетинговых коммуникаций
  • Аналитика эффективности рекламных каналов

Почему нельзя пропустить?

  • 8 докладов от топовых экспертов интернет-маркетинга в недвижимости
  • Горячие тренды и инсайды
  • Комфортное общение и обмен опытом
  • Более 200 коллег по отделу маркетинга и рекламы сферы недвижимости

И самое главное, участие бесплатное и только по предварительной регистрации. Спешите, количество мест строго ограничено!

Подробная программа и форма регистрации на сайте конференции МарТех.Недвижимость.

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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