МарТех.Недвижимость: ежегодная отраслевая конференция о маркетинге и рекламе

13 марта в московском офисе Яндекса, при содействии сервисов CoMagic и Яндекс.Недвижимость, пройдет ежегодная отраслевая конференция о маркетинге и рекламе MapТех.Недвижимость.

Эффективный маркетинг определяет лидера рынка, особенно в сфере недвижимости, где предложение превышает спрос, а стоимость лида постоянно растет. Из множества каналов привлечения целевой аудитории важно выделять наиболее результативные. В борьбе за каждого клиента строительные компании рискуют потратить рекламные бюджеты на воздух. Как этого избежать? Участники конференции МарТех.Недвижимость узнают не только свежие тренды и инсайды, но и получат рецепт успеха для развития своей компании от ведущих экспертов интернет-маркетинга.

Кто будет?

Более 200 руководителей и специалистов отделов маркетинга и рекламы сферы недвижимости, первые лица и аналитики ведущих российских строительных компаний и застройщиков.

Что можно узнать нового на конференции?

Как изменился рынок маркетинговых технологий за последний год?

Какой функционал маркетинговых сервисов оказался самым востребованным у маркетологов в недвижимости?

Как увеличить конверсию интернет-каналов?

Исследования рынка недвижимости и виды маркетинговых коммуникаций

Аналитика эффективности рекламных каналов

Почему нельзя пропустить?

8 докладов от топовых экспертов интернет-маркетинга в недвижимости

Горячие тренды и инсайды

Комфортное общение и обмен опытом

Более 200 коллег по отделу маркетинга и рекламы сферы недвижимости

И самое главное, участие бесплатное и только по предварительной регистрации. Спешите, количество мест строго ограничено!

Подробная программа и форма регистрации на сайте конференции МарТех.Недвижимость.

