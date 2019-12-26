Mail.ru Cloud Solutions выдала гранты стартапам «Сколково» более чем на 11 млн рублей

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) и «Сколково» подвели первые итоги совместной грантовой программы Mail.ru Start. За последние полгода 25 стартапов «Сколково» получили гранты на общую сумму 11,25 млн рублей на использование облачной инфраструктуры MCS и представили свои решения крупным корпоративным клиентам.

Программа Mail.ru Start направлена на поддержку перспективных IT-проектов. Отбор и оценка лучших стартапов проводится в несколько этапов. Среди компаний, получивших гранты, «Милдсофт» с системой тестирования сотрудников StartExam, «Интеллоджик» с платформой анализа медицинской информации Botkin.ai, «К-Скай» с системой поддержки принятия врачебных решений с использованием методов машинного обучения WEBIOMED и другие.

Руководители стартапов отметили, что гранты помогли организовать R&D, повысить надежность работы сервисов, а также снизить расходы на поддержку низкоуровневой инфраструктуры. Кроме того, среди преимуществ использования облачных решений MCS стартапы назвали доступ к практически неограниченным информационным ресурсам и обеспечение наилучшего качества услуг для российских клиентов.

Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions:

«Переход в облака – растущий тренд, все больше компаний делают выбор в пользу облачной инфраструктуры. Программа Mail.ru Start была запущена для поддержки молодых инновационных проектов. При выборе стартапов мы ориентировались прежде всего на ту пользу, которую могут принести наши решения, – гранты получают компании, которым переход в облака может дать наиболее ощутимый эффект».

Напомним, Mail.Ru Group объединила все облачные сервисы для бизнеса (Infra, Hotbox и Icebox) в новое направление под брендом Mail.Ru Cloud Solutions в январе 2018 года.

В апреле Mail.ru Cloud Solutions вступила в Linux Foundation и Cloud Native Computing Foundation (CNCF) — крупнейшие некоммерческие ассоциации, которые представляют лучшее открытое программное обеспечение от лидеров IT-индустрии.