Google запретил рекламу медицинских масок вслед за Facebook

Google временно запретил размещать рекламу медицинских масок, которая наводнила интернет на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

В комментарии изданию пресс-секретарь Google заявила, что компания активно следит за ситуацией и будет продолжать предпринимать необходимые действия для защиты пользователей.

На данный момент запрет касается только медицинских масок. На защитные костюмы и средства дезинфекции он не распространяется. Однако не исключено, что эти категории товаров также могут попасть под запрет в ближайшем будущем.

Чтобы убрать всю рекламу медицинских масок из поисковой выдачи Google понадобится несколько дней, поэтому пока пользователи могут по-прежнему видеть эти объявления.

Facebook наложил запрет на рекламу медицинских масок в конце прошлой недели.