Google приступил к запуску May 2020 Core Update

Анна Бондарь -
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Google начал запуск очередного обновления основного алгоритма – May 2020 Core Update. Об этом сообщил евангелист поиска Дэнни Салливан в Twitter.

Запуск был начат 4 мая. Обычно полное развёртывание обновлений такого рода занимает около двух недель.

Рекомендации Google для вебмастеров остаются прежними. В своём посте Салливан привёл ссылку на FAQ по Core Updates, опубликованный командой поиска в прошлом году.

Напомним, что согласно Google, обновления основного алгоритма призваны повысить релевантность результатов поиска для пользователей. Ухудшение позиций отдельных страниц после апдейта не обязательно говорит о том, что с ними что-то не так. Скорее всего, Google начал расценивать их как менее релевантные.

Предыдущее обновление основного алгоритма было выпущено в январе.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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House animals
Гость
House animals

Да, действительно заметно изменились позиции после обновления

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1 час назад