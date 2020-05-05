Google приступил к запуску May 2020 Core Update

Google начал запуск очередного обновления основного алгоритма – May 2020 Core Update. Об этом сообщил евангелист поиска Дэнни Салливан в Twitter.

Запуск был начат 4 мая. Обычно полное развёртывание обновлений такого рода занимает около двух недель.

The May 2020 Core Update is now rolling out live. As is typical with these updates, it will typically take about one to two weeks to fully roll out. — Google SearchLiaison (@searchliaison) May 4, 2020

Рекомендации Google для вебмастеров остаются прежними. В своём посте Салливан привёл ссылку на FAQ по Core Updates, опубликованный командой поиска в прошлом году.

Напомним, что согласно Google, обновления основного алгоритма призваны повысить релевантность результатов поиска для пользователей. Ухудшение позиций отдельных страниц после апдейта не обязательно говорит о том, что с ними что-то не так. Скорее всего, Google начал расценивать их как менее релевантные.

Предыдущее обновление основного алгоритма было выпущено в январе.