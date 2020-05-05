Google приступил к запуску May 2020 Core Update

Google начал запуск очередного обновления основного алгоритма – May 2020 Core Update. Об этом сообщил евангелист поиска Дэнни Салливан в Twitter.
Запуск был начат 4 мая. Обычно полное развёртывание обновлений такого рода занимает около двух недель.
Рекомендации Google для вебмастеров остаются прежними. В своём посте Салливан привёл ссылку на FAQ по Core Updates, опубликованный командой поиска в прошлом году.
Напомним, что согласно Google, обновления основного алгоритма призваны повысить релевантность результатов поиска для пользователей. Ухудшение позиций отдельных страниц после апдейта не обязательно говорит о том, что с ними что-то не так. Скорее всего, Google начал расценивать их как менее релевантные.
Предыдущее обновление основного алгоритма было выпущено в январе.
Да, действительно заметно изменились позиции после обновления