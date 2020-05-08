Майское обновление основного алгоритма Google: первые данные

4 мая Google начал запуск очередного обновления основного алгоритма, которое получило название May 2020 Core Update.

Обычно полное развёртывание таких апдейтов занимает около двух недель, но данные инструментов мониторинга SERP, а также отзывы владельцев сайтов уже указывают на то, что это обновление было одним из самых крупных.

Портал Search Engine Land собрал первые данные по апдейту от нескольких ведущих инструментов мониторинга, включая RankRanger, SEMRush и Moz.

RankRanger

Сооснователь RankRanger Морди Оберштейн (Mordy Oberstein) назвал майское обновление «абсолютным монстром». По его наблюдениям предыдущее, январское, обновление тоже было очень крупным, но этот апдейт ещё более масштабный с точки зрения волатильности.

Оберштейн также отметил, что майское обновление отличается от предыдущих апдейтов основного алгоритма тем, что оказывает более унифицированное воздействие по всем проанализированным им нишам, чем другие обновления такого рода.

SEMRush

Данные SEMRush также показывают, что майское обновление основного алгоритма было более крупным, чем январское, и оказало большее влияние на SERP и позиции.

Согласно инструменту мониторинга SEMRush, по силе May 2020 Core Update равен 9,4 (максимально возможный балл — 10), тогда как январское обновление было ближе к 8.

Самыми пострадавшими категориями стали туризм, недвижимость, здоровье, домашние питомцы и животные, а также люди и общество:

Среди самых крупных «победителей» в этом обновлении значатся local.com, yellowpages.com, superpages.com, businesswire.com, prnewswire.com, globenewswire.com, xe.com, mapquest.com и gamekidgame.com.

Среди «проигравших» — linkedin.com, manta.com, allmusic.com, idaily.com, nypost.com, discogs.com, afiavillage.com, eventbrite.com, peoplepill.com и owler.com.

Moz

В первые дни запуска апдейта инструмент мониторинга Mozcast показывал очень высокие значения «температуры» в SERP: 103 градуса 4 мая и 112 градусов 5 мая.

По словам научного сотрудника Moz Питера Мейерса (Dr. Pete Meyers), майское обновление было вторым по величине апдейтом основного алгоритма с августа 2018 года, когда был выпущен Medic Update.

SEO-сообщество

Последнее обновление также активно обсуждается на тематических SEO-форумах и других площадках. После апдейта некоторые ресурсы потеряли более 90% органического трафика из Google, тогда как другие значительно улучшили свои позиции.

Пользователи Searchengines.guru также сообщают о крупных изменениях по своим сайтам.

В завершение отметим, что пока это лишь предварительные данные. В полной мере оценить последствия May 2020 Core Update можно будет не ранее, чем через две недели после запуска.