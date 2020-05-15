Каким было майское обновление основного алгоритма Google – анализ от Moz

Научный сотрудник Moz Питер Мейерс (Dr. Peter Meyers) опубликовал свой анализ последнего обновления основного алгоритма Google (May 2020 Core Update), запуск которого стартовал 4 мая.

По состоянию на 14 мая колебания в выдаче практически улеглись. Ниже – график за 11 дней, начиная с 30 апреля:

Согласно данным MozCast, наибольшая волатильность наблюдалась с 4 по 6 мая, пиковая температура в выдаче была зафиксирована 5 мая – 112,6°.

При этом средняя температура за 30 дней до 4 мая также исторически была очень высокой (89,3°).

Каким было это обновление по сравнению с предыдущими?

Учитывая, что недавние температуры в выдаче были значительно выше средних исторических значений, May 2020 Core Update был вторым по силе обновлением основного алгоритма Google после Medic Update (август 2018 года).

Кто выиграл от обновления?

В отрасли уже устоялась практика называть победителей и проигравших после крупных обновлений Google. Однако обычно эти выводы охватывают очень маленький промежуток времени и не являются достаточно репрезентативными, отметил Мейерс.

«Всякий раз, когда мы сравниваем два фиксированных момента во времени, мы игнорируем естественную волатильность в ранжировании и различия между ключевыми словами».

Поэтому в своём последнем анализе Мейерс решил по-максимуму свести эти недостатки на нет и сосредоточился на победителях.

Изначально он составил список, в котором учитывались только данные за первый день запуска — как это принято в отрасли:

Итоговый список учитывает данные за 1-й и 2-й день, а также за 7 дней до и после запуска обновления:

Примечательно, что часть сайтов из первого списка осталась и во втором. В нём также появились новые ресурсы, включая те сайты, которые потеряли видимость в первый день, но значительно улучшили свои позиции при анализе большего объёма данных.

С анализом предыдущего январского обновления Google от Moz можно ознакомиться здесь.

Первые данные по майскому обновлению Google, собранные Search Engine Land, доступны в обзоре.