Весь опыт маркетплейсов и E-commerce-проектов на  MCOM 2020

MCOM Marketplace and Ecosystems 2020 — конференция о точках роста e-commerce проектов и новых формах взаимодействия с клиентами и партнерами.

Экосистемы и маркетплейсы — совершенно новый подход к организации бизнес-процессов. Как понять какая экосистема подходит вашему бизнесу? Как уйти от шаблонов и привычных решений, чтобы обеспечить экосистеме динамичный отрыв? Как построить маркетплейс в России и выйти на зарубежный рынок? Мы разберем все самые волнующие вопросы о развитии бизнеса в 2020 году.

17 марта в Красном Октябре. Москва

Более 20 спикеров и экспертов. 400 участников. 2 потока. Нетворкинг сессии, выставка и воркшопы.

Среди участников представители крупнейших маркетплейсов, e-commerce проектов, банков, логистических компаний и громких стартап проектов.

Программа основного потока:

Секция: Стратегия и тренды

Какие новые этапы развития ждут маркетплейсы, платформы и экосистемы? К чему все придет?

Секция: Масштабирование бизнеса и создание экосистем

Выход и работа на международном рынке. Как создать экосистему и для каких продуктов это необходимо.

Секция: Как работать с маркетплейсами и экосистемами

Опыт работы или противостояния бизнеса маркетплейсам и экосистемам в России и за рубежом.



Программа второго потока:

Секция: Строим маркетплейс своими руками.

Как правильно запустить проект, решить проблему клиентов и поставщиков и обеспечить качество обслуживания клиентов.

Секция: Подрядчики и партнеры

Как с помощью партнеров и решений стать сильнее. Находим новые возможности для взаимного роста.



Секция: Growth Hacking

Как расти быстрее рынка? Секреты и кейсы компаний, у которых это получилось.

Выставка и нетворкинг

В рамках конференции пройдет выставка, совмещенная с зоной нетворкинга. На выставке будут представлены партнеры и подрядчики крупнейших маркетплейсов России и стартап-проекты. Это большое пространство для получения новых связей с представителями проектов и идей для вашего бизнеса.

Conversations

Приглашенные спикеры и эксперты в формате панельной дискуссии обсудят вместе с залом самые актуальные темы и горячие вопросы о новых формах взаимодействия с клиентами и партнерами.

Afterparty

Закрытая вечеринка для спикеров, экспертов и гостей конференции.

Неформальная обстановка для общения с представителями рынка.

Тематические зоны по интересам.

Фуршет с фирменными коктейлями и закусками.



Организационную поддержку мероприятий оказывает TRINET.WebFacultet.

Подробности и билеты на сайте

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