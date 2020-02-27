Весь опыт маркетплейсов и E-commerce-проектов на  MCOM 2020

MCOM Marketplace and Ecosystems 2020 — конференция о точках роста e-commerce проектов и новых формах взаимодействия с клиентами и партнерами.
Экосистемы и маркетплейсы — совершенно новый подход к организации бизнес-процессов. Как понять какая экосистема подходит вашему бизнесу? Как уйти от шаблонов и привычных решений, чтобы обеспечить экосистеме динамичный отрыв? Как построить маркетплейс в России и выйти на зарубежный рынок? Мы разберем все самые волнующие вопросы о развитии бизнеса в 2020 году.
17 марта в Красном Октябре. Москва
Более 20 спикеров и экспертов. 400 участников. 2 потока. Нетворкинг сессии, выставка и воркшопы.
Среди участников представители крупнейших маркетплейсов, e-commerce проектов, банков, логистических компаний и громких стартап проектов.
Программа основного потока:
Секция: Стратегия и тренды
Какие новые этапы развития ждут маркетплейсы, платформы и экосистемы? К чему все придет?
Секция: Масштабирование бизнеса и создание экосистем
Выход и работа на международном рынке. Как создать экосистему и для каких продуктов это необходимо.
Секция: Как работать с маркетплейсами и экосистемами
Опыт работы или противостояния бизнеса маркетплейсам и экосистемам в России и за рубежом.
Программа второго потока:
Секция: Строим маркетплейс своими руками.
Как правильно запустить проект, решить проблему клиентов и поставщиков и обеспечить качество обслуживания клиентов.
Секция: Подрядчики и партнеры
Как с помощью партнеров и решений стать сильнее. Находим новые возможности для взаимного роста.
Секция: Growth Hacking
Как расти быстрее рынка? Секреты и кейсы компаний, у которых это получилось.
Выставка и нетворкинг
В рамках конференции пройдет выставка, совмещенная с зоной нетворкинга. На выставке будут представлены партнеры и подрядчики крупнейших маркетплейсов России и стартап-проекты. Это большое пространство для получения новых связей с представителями проектов и идей для вашего бизнеса.
Conversations
Приглашенные спикеры и эксперты в формате панельной дискуссии обсудят вместе с залом самые актуальные темы и горячие вопросы о новых формах взаимодействия с клиентами и партнерами.
Afterparty
Закрытая вечеринка для спикеров, экспертов и гостей конференции.
- Неформальная обстановка для общения с представителями рынка.
- Тематические зоны по интересам.
- Фуршет с фирменными коктейлями и закусками.
Организационную поддержку мероприятий оказывает TRINET.WebFacultet.
Подробности и билеты на сайте
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