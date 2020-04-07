18 апреля состоится онлайн-конференция MCOM Foodtech Anticrisis

18 апреля участники фудтех-рынка России встретятся на онлайн-конференции MCOM Foodtech Anticrisis, чтобы обсудить, где искать новые точки роста в эпоху глобальных перемен.

Среди спикеров топ-менеджмент крупнейших маркетплейсов, ресторанных сетей, сервисов доставки и популярных фудтех- стартапов.

Формат: панельные дискуссии и круглые столы.

Основные темы:

Фудтех и ресторанный бизнес сегодня — как рынок меняется в текущих условиях всемирной пандемии, какие открывает возможности, что ждет всех нас после кризиса.

Для ресторанов — как перестроить бизнес-процессы и свои кухни под новые требования клиентов во время стремительного роста онлайн-заказов.

Для маркетплейсов и сервисов доставки — лучшие практики как эффективно автоматизировать ключевые бизнес-процессы.

Для стартапов MCOM Foodtech Anticrisis — это уникальный шанс заявить о своем проекте в эпоху стремительной цифровой трансформации в сфере HoReCa. Найти инвесторов, новых клиентов и партнеров.

Конференция бесплатная.

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