MCOM Marketplace and Ecosystems 2020

Экосистемы и маркетплейсы — совершенно новый подход к организации бизнес-процессов. Как понять какая экосистема подходит вашему бизнесу? Как уйти от шаблонов и привычных решений, чтобы обеспечить экосистеме динамичный отрыв? Как построить маркетплейс в России и выйти на зарубежный рынок?
Представители крупных маркетплейсов России и Европы, e-commerce проектов, стартапов, банков и сервисов встретятся на одной площадке, в рамках MCOM 2020, чтобы поделиться опытом построения экосистем, видением будущего и развития бизнеса в условиях пандемии.
31 марта в рамках секции Стратегия и тренды, с докладами выступят:
- Анна Калеева (Директор, OZON)
- Дмитрий Селихов (Директор по развитию, Aliexpress Россия)
- Антон Циварев (Руководитель платформы для разработчиков, Вконтакте)
- Михаил Дайхин (Зам. генерального директора, Лайфстайл Платформа (спинофф ВТБ))
- Денис Марков (Руководитель продвижения платформы VK Mini Apps, Вконтакте)
- Вячеслав Бочаров (Сооснователь, Самокат)
На секции Масштабирование бизнеса и создание экосистем о выходе и работе на международном рынке расскажут:
- Дмитрий Завиша (Head of Marketing Communications, Спасибо от Сбербанка)
- Анна Михина (Руководитель отдела по развитию мобильных приложений, Тинькофф)
- Олег Афанасьев (Руководитель проекта, OZON Invest)
1 апреля на секции Строим маркетплейс или экосистему, слушатели узнают, как правильно выбрать нишу для запуска проекта, решить проблему поставщиков и обеспечить качественное обслуживание клиентов. Об этом расскажут:
- Константин Маслов (Коммерческий директор, Спасибо от Сбербанка)
- Дмитрий Зборовский (Директор по аналитике компании, СберМаркет)
- Николай Петелин (Куратор направления МСБ, Банк Восточный)
- Никита Булгаков (Руководитель b2b-направления, OneTwoTrip)
- Наталья Михейкина (Директор по корпоративному бизнесу, ВсегдаДа)
- Илья Бородин (Head of Partner Management, Youla)
На секции Growth Hacking будут представлены кейсы компаний, у которых получилось расти быстрее рынка. Своими секретами поделятся:
- Роман Кумар Виас (Директор, QMarketing)
- Екатерина Шпигель (Директор по маркетингу, Кошелек)
- Наталия Бондарева (Руководитель Оффлайн отдела, Skyeng)
- Дарья Бедная (Коммерческий директор, Radario Group)
Conversations
Приглашенные спикеры и эксперты в формате панельной дискуссии обсудят вместе с залом самые актуальные темы и горячие вопросы о новых формах взаимодействия с клиентами и партнерами, ситуацию в мире и дальнейшее развитие бизнеса.
О мероприятиях MCOM
Heads and Hands под брендом MCOM проводит серию конференций по цифровым сервисам и развитию мобильной коммерции в России. На первом MCOM Moscow 2019 участвовали: М.Видео, ЦУМ, Связной, Pandao, Яндекс.Еда, Domino’s Pizza и другие. На MCOM Foodtech 2019 мы собрали более 500 человек, среди которых были спикеры иэксперты крупнейших Foodtech проектов России: Delivery Club, «Яндекс.Еда», «Рынок на Студеной», «ВкусВилл», «Додо Пицца», «Варламов Есть» и другие.
Организационную поддержку мероприятий оказывает TRINET.WebFacultet.
Подробности и билеты на сайте — https://clck.ru/MJXSq
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