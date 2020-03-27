MCOM Marketplace and Ecosystems 2020

Первая онлайн-конференция о точках роста e-commerce проектов и новых формах взаимодействия с клиентами и партнерами.

Экосистемы и маркетплейсы — совершенно новый подход к организации бизнес-процессов. Как понять какая экосистема подходит вашему бизнесу? Как уйти от шаблонов и привычных решений, чтобы обеспечить экосистеме динамичный отрыв? Как построить маркетплейс в России и выйти на зарубежный рынок?

Представители крупных маркетплейсов России и Европы, e-commerce проектов, стартапов, банков и сервисов встретятся на одной площадке, в рамках MCOM 2020, чтобы поделиться опытом построения экосистем, видением будущего и развития бизнеса в условиях пандемии.

31 марта в рамках секции Стратегия и тренды, с докладами выступят:

Анна Калеева (Директор, OZON)

(Директор, OZON) Дмитрий Селихов (Директор по развитию, Aliexpress Россия)

(Директор по развитию, Aliexpress Россия) Антон Циварев (Руководитель платформы для разработчиков, Вконтакте)

(Руководитель платформы для разработчиков, Вконтакте) Михаил Дайхин (Зам. генерального директора, Лайфстайл Платформа (спинофф ВТБ))

(Зам. генерального директора, Лайфстайл Платформа (спинофф ВТБ)) Денис Марков (Руководитель продвижения платформы VK Mini Apps, Вконтакте)

(Руководитель продвижения платформы VK Mini Apps, Вконтакте) Вячеслав Бочаров (Сооснователь, Самокат)

На секции Масштабирование бизнеса и создание экосистем о выходе и работе на международном рынке расскажут:

Дмитрий Завиша (Head of Marketing Communications, Спасибо от Сбербанка)

(Head of Marketing Communications, Спасибо от Сбербанка) Анна Михина (Руководитель отдела по развитию мобильных приложений, Тинькофф)

(Руководитель отдела по развитию мобильных приложений, Тинькофф) Олег Афанасьев (Руководитель проекта, OZON Invest)

1 апреля на секции Строим маркетплейс или экосистему, слушатели узнают, как правильно выбрать нишу для запуска проекта, решить проблему поставщиков и обеспечить качественное обслуживание клиентов. Об этом расскажут:

Константин Маслов (Коммерческий директор, Спасибо от Сбербанка)

(Коммерческий директор, Спасибо от Сбербанка) Дмитрий Зборовский (Директор по аналитике компании, СберМаркет)

(Директор по аналитике компании, СберМаркет) Николай Петелин (Куратор направления МСБ, Банк Восточный)

(Куратор направления МСБ, Банк Восточный) Никита Булгаков (Руководитель b2b-направления, OneTwoTrip)

(Руководитель b2b-направления, OneTwoTrip) Наталья Михейкина (Директор по корпоративному бизнесу, ВсегдаДа)

(Директор по корпоративному бизнесу, ВсегдаДа) Илья Бородин (Head of Partner Management, Youla)

На секции Growth Hacking будут представлены кейсы компаний, у которых получилось расти быстрее рынка. Своими секретами поделятся:



Роман Кумар Виас (Директор, QMarketing)

(Директор, QMarketing) Екатерина Шпигель (Директор по маркетингу, Кошелек)

(Директор по маркетингу, Кошелек) Наталия Бондарева (Руководитель Оффлайн отдела, Skyeng)

(Руководитель Оффлайн отдела, Skyeng) Дарья Бедная (Коммерческий директор, Radario Group)

Conversations

Приглашенные спикеры и эксперты в формате панельной дискуссии обсудят вместе с залом самые актуальные темы и горячие вопросы о новых формах взаимодействия с клиентами и партнерами, ситуацию в мире и дальнейшее развитие бизнеса.

О мероприятиях MCOM

Heads and Hands под брендом MCOM проводит серию конференций по цифровым сервисам и развитию мобильной коммерции в России. На первом MCOM Moscow 2019 участвовали: М.Видео, ЦУМ, Связной, Pandao, Яндекс.Еда, Domino’s Pizza и другие. На MCOM Foodtech 2019 мы собрали более 500 человек, среди которых были спикеры иэксперты крупнейших Foodtech проектов России: Delivery Club, «Яндекс.Еда», «Рынок на Студеной», «ВкусВилл», «Додо Пицца», «Варламов Есть» и другие.

Организационную поддержку мероприятий оказывает TRINET.WebFacultet.

Подробности и билеты на сайте — https://clck.ru/MJXSq

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