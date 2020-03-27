MCOM Marketplace and Ecosystems 2020

Первая онлайн-конференция о точках роста e-commerce проектов и новых формах взаимодействия с клиентами и партнерами.

Оксана Мамчуева -
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Экосистемы и маркетплейсы — совершенно новый подход к организации бизнес-процессов. Как понять какая экосистема подходит вашему бизнесу? Как уйти от шаблонов и привычных решений, чтобы обеспечить экосистеме динамичный отрыв? Как построить маркетплейс в России и выйти на зарубежный рынок?

Представители крупных маркетплейсов России и Европы, e-commerce проектов, стартапов, банков и сервисов встретятся на одной площадке, в рамках MCOM 2020, чтобы поделиться опытом построения экосистем, видением будущего и развития бизнеса в условиях пандемии.

31 марта в рамках секции Стратегия и тренды, с докладами выступят:

  • Анна Калеева (Директор, OZON)
  • Дмитрий Селихов  (Директор по развитию, Aliexpress Россия)
  • Антон Циварев (Руководитель платформы для разработчиков, Вконтакте)
  • Михаил Дайхин (Зам. генерального директора, Лайфстайл Платформа (спинофф ВТБ))
  • Денис Марков (Руководитель продвижения платформы VK Mini Apps, Вконтакте)
  • Вячеслав Бочаров (Сооснователь, Самокат)

На секции Масштабирование бизнеса и создание экосистем о выходе и работе на международном рынке расскажут:

  • Дмитрий Завиша (Head of Marketing Communications, Спасибо от Сбербанка)
  • Анна Михина (Руководитель отдела по развитию мобильных приложений, Тинькофф)
  • Олег Афанасьев (Руководитель проекта, OZON Invest)

1 апреля на секции Строим маркетплейс или экосистему, слушатели узнают, как правильно выбрать нишу для запуска проекта, решить проблему поставщиков и обеспечить качественное обслуживание клиентов. Об этом расскажут:

  • Константин Маслов (Коммерческий директор, Спасибо от Сбербанка)
  • Дмитрий Зборовский (Директор по аналитике компании, СберМаркет)
  • Николай Петелин (Куратор направления МСБ, Банк Восточный) 
  • Никита Булгаков (Руководитель b2b-направления, OneTwoTrip)
  • Наталья Михейкина (Директор по корпоративному бизнесу, ВсегдаДа) 
  • Илья Бородин (Head of Partner Management, Youla)

На секции Growth Hacking будут представлены кейсы компаний, у которых получилось расти быстрее рынка. Своими секретами поделятся:

  • Роман Кумар Виас (Директор, QMarketing)
  • Екатерина Шпигель (Директор по маркетингу, Кошелек) 
  • Наталия Бондарева (Руководитель Оффлайн отдела, Skyeng)
  • Дарья Бедная (Коммерческий директор, Radario Group)

Conversations

Приглашенные спикеры и эксперты в формате панельной дискуссии обсудят вместе с залом самые актуальные темы и горячие вопросы о новых формах взаимодействия с клиентами и партнерами, ситуацию в мире и дальнейшее развитие бизнеса.

О мероприятиях MCOM

Heads and Hands под брендом MCOM проводит серию конференций по цифровым сервисам и развитию мобильной коммерции в России. На первом MCOM Moscow 2019 участвовали: М.Видео, ЦУМ, Связной, Pandao, Яндекс.Еда, Domino’s Pizza и другие. На MCOM Foodtech 2019 мы собрали более 500 человек, среди которых были спикеры иэксперты крупнейших Foodtech проектов России: Delivery Club, «Яндекс.Еда», «Рынок на Студеной», «ВкусВилл», «Додо Пицца», «Варламов Есть» и другие.

Организационную поддержку мероприятий оказывает TRINET.WebFacultet.

Подробности и билеты на сайте — https://clck.ru/MJXSq 

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Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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