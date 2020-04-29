Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке аналитическую базу данных Arenadata DB

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запускает в облаке Arenadata DB как сервис — аналитическую базу данных на основе распределенной СУБД с открытым исходным кодом Greenplum, предназначенную для хранения и обработки больших объемов данных и легко масштабируемую в рамках одного интерфейса без перезагрузки кластера. Сервис позволяет в несколько кликов развернуть базу для хранения и обработки больших данных, не вкладываясь в собственную инфраструктуру и ее поддержку.

Arenadata DB — это быстрое кластерное решение, с помощью которого можно разворачивать распределенные базы данных. Оно позволяет хранить и обрабатывать большие объемы структурированных и слабоструктурированных данных и строить на их основе модели, например, для BI-аналитики. В отличие от использования аналогичных аналитических баз данных On Premises, Arenadata DB как сервис позволяет до 5 раз ускорить построение сложных аналитических запросов благодаря возможности быстрого масштабирования до сотен узлов в облачной инфраструктуре MCS.

Облачный доступ к базе данных освобождает бизнес от необходимости покупать серверы, выстраивать и обслуживать инфраструктуру, приобретать лицензии: в MCS компания платит только за использованные мощности с посекундной тарификацией.

Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions:

«В рамках Mail.ru Cloud Solutions мы даем компаниям облачный доступ к самым популярным базам данных, и теперь список пополнился аналитической БД. Мы берем на себя инфраструктуру и администрирование — а наши клиенты смогут сосредоточиться на решении бизнес-задач».

Одним из главных преимуществ нового сервиса является тесная интеграция с другими Big Data-сервисами, доступными в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions и используемыми для построения озер данных (Data Lake): Hadoop, Spark, Airflow и Kafka.

Напомни, платформа облачных сервисов Mail.ru Cloud Solutions (MCS) была создана для компаний, которым необходим удобный инструмент построения надежной и безопасной облачной инфраструктуры. Входящие в MCS решения позволяют запускать приложения и сервисы, работать с большими объемами данных и решать другие задачи крупного, среднего и малого бизнеса. В основе платформы лежат проверенные разработки Mail.ru Group в области создания публичных сервисов, а также инфраструктура, испытанная на собственных продуктах компании с многомиллионной аудиторией.