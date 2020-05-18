Mediascope начала поставлять данные о потребительских предпочтениях россиян

Оксана Мамчуева -
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Mediascope начала коммерческую поставку данных проекта BrandPulse – исследования потребительских предпочтений россиян. Пользователям проекта уже доступна информация о профиле потребителей более 400 категорий товаров и услуг по всей стране.

BrandPulse – новое исследование потребительских предпочтений россиян, которое Mediascope запустила в 2020 году. Оно помогает рекламодателям, агентствам и медиа планировать и управлять стратегическими маркетинговыми коммуникациями: анализировать целевые группы и профиль потребителей, рынки товаров и услуг, планировать рекламные кампании, отслеживать ключевые показатели и анализировать воронку бренда. Проект охватывает более 400 товарных категорий и около 4000 брендов.  

Исследование проводится с помощью онлайн-опросов среди жителей всей России в возрасте 12-64 лет. Численность онлайн-панели составляет 30-35 тыс. человек. Компания проводит около 2 млн интервью в год c участниками панели о потреблении всех категорий товаров и услуг, которые охватывает исследование. 

Как сообщают в компании, следующим шагом станет поставка данных по ключевым показателям брендов (Brand Health Tracking) и детальной информации о привычках потребления внутри основных товарных категорий.

Отметим, осенью 2019 года Mediascope расширила географию измерений мобильного интернета, теперь они охватывают население всей России.

ИСТОЧНИКMediascope
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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