Mediascope начала поставлять данные о потребительских предпочтениях россиян

Mediascope начала коммерческую поставку данных проекта BrandPulse – исследования потребительских предпочтений россиян. Пользователям проекта уже доступна информация о профиле потребителей более 400 категорий товаров и услуг по всей стране.

BrandPulse – новое исследование потребительских предпочтений россиян, которое Mediascope запустила в 2020 году. Оно помогает рекламодателям, агентствам и медиа планировать и управлять стратегическими маркетинговыми коммуникациями: анализировать целевые группы и профиль потребителей, рынки товаров и услуг, планировать рекламные кампании, отслеживать ключевые показатели и анализировать воронку бренда. Проект охватывает более 400 товарных категорий и около 4000 брендов.

Исследование проводится с помощью онлайн-опросов среди жителей всей России в возрасте 12-64 лет. Численность онлайн-панели составляет 30-35 тыс. человек. Компания проводит около 2 млн интервью в год c участниками панели о потреблении всех категорий товаров и услуг, которые охватывает исследование.

Как сообщают в компании, следующим шагом станет поставка данных по ключевым показателям брендов (Brand Health Tracking) и детальной информации о привычках потребления внутри основных товарных категорий.

Отметим, осенью 2019 года Mediascope расширила географию измерений мобильного интернета, теперь они охватывают население всей России.