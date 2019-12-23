Mediascope: 34% россиян обходят блокировки в интернете

Более трети россиян (34%) обходят блокировки сайтов в интернете, еще почти половина никогда этого не делала, говорится в результатах первого общероссийского исследования о структуре медиапотребления в России, проведенного компанией Mediascope по заказу Минкомсвязи.

По данным исследования, из 34% интернет-пользователей обходящих блокировки, 8% россиян делают это регулярно, 12% — время от времени и 15% редко. Еще 44% сообщили, что никогда не обходили блокировки, причем среди москвичей этот показатель 50%, а вот в Татарстане и Башкирии — 39%.

Согласно полученным данным, в интернет россияне в основном выходят через смартфон, для этого его используют 63% опрошенных. Самый высокий показатель использования гаджета для выхода в Сеть на Северном Кавказе — 71%, в Москве, Санкт-Петербурге и Якутии чуть ниже — 69%. Среди респондентов от 16 до 34 лет со смартфонов в интернет выходят порядка 90%, а в возрасте от 35 до 44 лет — 79%.

Интернетом на планшете пользуются только 14% всех опрошенных, в Москве — 21%. Smart TV для подключения к интернету используют 12% респондентов, в Москве их 16%, активнее всего — 19% — им пользуются в группе 25-34 лет.

Самыми популярным приложением на смартфоне является WhatsApp, чаще остальных его используют 69% интернет-аудитории, в Москве — 81%, в Якутии — 85%, на Дальнем Востоке и в удаленных, а также труднодоступных районах — 84%. Активнее всего его используют в возрастной категории от 35 до 44 лет (72%), меньше всего — в самой молодой группе опрошенных — от 16 до 24 лет (59%).

Видеосервисом YouTube компании Google пользуются 53% опрошенных, больше всего — на Кавказе (65%). Тройку лидеров замыкает соцсеть ВКонтакте — ею пользуются 51% всей аудитории, наиболее популярен ресурс в Санкт-Петербурге (63%) и на Русском Севере (69%). Наиболее часто его использует как раз молодежь от 16 до 24 лет (83%).

На четвертом месте находится приложение Сбербанк Онлайн, которым пользуются 51%. Сервис Instagram используют 39% опрошенных по всей стране.

Яндекс.Навигатор есть у 35% респондентов, в Москве и Санкт-Петербурге им пользуются чаще — 51% и 45% соответственно. Viber есть у 34%. Одноклассниками пользуются 31% аудитории.

Исследование показало, что мессенджером Telegram пользуются 14% опрошенных, Facebook пользуются 12%, Skype — 11% респондентов. Отмечается, что это данные не о распространении приложений, а о наиболее часто используемых приложениях.

На вопрос «Что вы делали в интернете в последние 30 дней?» 50% ответили, что общались в соцсетях или мессенджерах, 49% — смотрели видео, 44% искали информацию о товарах и услугах, 37% слушали музыку, 33% использовали интерактивные карты и навигаторы, 26% совершали покупки, 24% играли или скачивали игры.

В рамках исследования были опрошены более 13 тыс. человек в возрасте от 16 лет во всех регионах РФ по репрезентативной для каждого региона выборке.

Отметим, что по данным аналитической компании App Annie, за последние десять лет россияне больше всего скачивали WhatsApp. На втором месте по количеству загрузок в России приложение VK, на третьем — Viber.

