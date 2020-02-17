Mediascope назвала пятерку самых популярных мессенджеров среди россиян

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, какие мессенджеры в России пользуются наибольшей популярностью.

Данные аналитиков Mediascope основаны на подсчете людей, которые хотя бы раз в декабре 2019 года заходили в мессенджер со смартфона или компьютера. По данным исследовательской компании, более половины россиян старше 12 лет таким образом использовали WhatsApp — 69 млн человек или 56,3%. Это самый популярный мессенджер в России.

На втором месте находится Viber с ежемесячной аудиторией 37,3 млн человек и долей 30,5% от всех россиян. Закрывает тройку Telegram с аудиторией 20,5 млн пользователей и долей 16,8%.

Четвертую и пятую строчку заняли Skype и Discord с результатами 5,6% и 4,2% соответственно.

Отметим, что согласно декабрьскому исследованию Mediascope, более трети россиян (34%) обходят блокировки сайтов в интернете, используя для этого специальный софт. При этом 8% россиян делают это регулярно, 12% — время от времени и 15% редко.

Напомним также, что по данным аналитической компании App Annie, за последние десять лет россияне больше всего скачивали WhatsApp. На втором месте по количеству загрузок в России приложение VK, на третьем — Viber.